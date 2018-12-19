美光财测不如预期‧供给过剩 晶片跌价 美国晶片大厂者美光（Micron）周二公布财报，2019财政年第一季财测不如市场预期，主因企业和消费者需求疲软令供给过剩，导致记忆体晶片价格下跌。

（华盛顿19日讯）美国晶片大厂者美光（Micron）周二公布财报，2019财政年第一季财测不如市场预期，主因企业和消费者需求疲软令供给过剩，导致记忆体晶片价格下跌。

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截至11月29日止的一季，美光净营收成长16%至79亿1000万美元，不如市场预期的80亿2000万美元。

该公司净利成长至32亿9000万美元（约137亿8000万令吉）或合每股盈利2.81美元，高于去年同期的26亿8000万美元或每股盈利2.19美元。扣除特殊项目后的每股盈利为2.97美元。

晶片制造商正在设法应对DRAM和NAND晶片供给过剩引发的价格下跌问题，美光试图透过增加对下一代晶片的投资摆脱困境。

美光首席执行员莫罗特亚（Sanjay Mehrotra）表示，数据中心客户“库存调整”是影响营收的因素。

“我们预期困境会持续几季，过去两年强劲成长后，一些云端客户进入消化期。”