车祸撞毁经济来源．夫骨折妻瘫痪 华裔夫妇欢愉地共车前往吉隆坡旅游和探望在当地工作的长子，岂料途中遇车祸受伤，丈夫骨折妻子撞伤头部昏迷，一场车祸破坏了欢乐假期，也毁了这个家庭的经济来源。

朱禄薪和黄桂允夫妇与幼女朱紫溦的开心合照，如今因一场车祸导致家庭陷入困境。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保18日讯）华裔夫妇欢愉地共车前往吉隆坡旅游和探望在当地工作的长子，岂料途中遇车祸受伤，丈夫骨折妻子撞伤头部昏迷，一场车祸破坏了欢乐假期，也毁了这个家庭的经济来源。

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43岁的朱禄薪与42岁的黄桂允来自怡保狮尾新村，他们夫妻俩在一所卡拉ok工作，尽管收入不多，但生活挺好。

朱禄薪于今年11月4日（星期日）趁着与妻子一起的休假时间，驾车载着妻子前往吉隆坡游玩和探望儿子。

朱禄薪说，当时他的轿车抵达打巴路段时突然失控猛撞前方的罗里，除了轿车毁坏报销外，亦导致他的左盘骨和胸部肋骨骨折。

他目前已出院，但须依靠拐杖行走，医生告诉他半年后才会完全康复和上班。

至于妻子黄桂允则因头部遭受猛烈撞击当场昏迷，过后被送往医院加护病房接受手术取出头部的瘀血，住院逾一个月后才获准出院。

妻卧床无法自理

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他说，虽然妻子在手术后已半苏醒，但意志依然不清晰，处于迷糊无法认人的状态，妻子无法自理日常和长期卧床外，还需要依靠喉管来输进牛奶来维持身体的营养。

朱禄薪透露，之前他与妻子都有工作，虽然收入不多但足够维持生计，夫妇二人车祸受伤失去收入，加上19岁的儿子刚工作收入不稳定，17岁的女儿朱紫溦考完大马教育文凭考试（SPM），目前正在等待成绩，导致他们一家五口陷入财务问题。

每月奶粉尿片花费1500

“我和女儿现在每天日夜轮流照顾犹如瘫痪的妻子，妻子每3天须饮用一罐牛奶粉和长期使用成人尿片，每月需要逾1500令吉。”

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他希望社会热心人士可伸出援手资助他们半年每月逾1500令吉的开销，直到他重返工作岗位和拥有固定收入。

他提到，由于他有购买保险，医药费方面有保险公司承担，至于妻子则是残障人士（10多岁时遭遇车祸失去右脚），无法购买保险，因此，照料妻子的担子和费用就落在他身上。