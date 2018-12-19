国际业务疲弱‧联邦快递裁员 虽然全球最大快递集团之一的联邦快递（FedEx）第二季业绩亮丽，却碍于国际市场表现疲弱，该公司打算裁员，推行新节流措施。

（图：美联社）

（华盛顿19日讯）虽然全球最大快递集团之一的联邦快递（FedEx）第二季业绩亮丽，却碍于国际市场表现疲弱，该公司打算裁员，推行新节流措施。

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该公司公布，第二季净利按年升20.6%至9亿3500万美元（约39亿2000万令吉）；每股经调整盈利为4.03美元，收入升9.2%至178亿美元；FactSet综合市场预期平均值分别是3.94美元与178亿美元。

不过，该公司首席执行员史密斯（Frederick W.Smith）指出，虽然美国经济有平稳表现，但国际市场表现疲弱，特别是欧洲市场，因此该公司要推行新节流措施，应对有关转变。

他补充，目前考虑的措施包括裁员、减少国际业务资本开支，以及节省一般开支等。

联邦快递指出，预期2019年第四季要为裁员拨备4亿5000万至5亿7500万美元，2020年度可以节省2亿2500万至2亿7500万美元，不排除裁减国际业务雇员。

该公司预期，2019年度每股经调整盈利介于12.65至13.40美元。