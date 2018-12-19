夫糖尿锯脚妻又患肾病．五口人生活陷困 屋漏偏逢连夜雨，一家之主的丈夫患上糖尿病，先后锯了双脚，接着刚担起赚钱养家责任的妻子又被发现患上肾病，以致夫妇俩都无法工作，一家五口的生活陷入困境。

林宗荣（左二）代表市议员移交捐款给黎美玲（右二）及周亚明（右三）。左一为张传文；右一为刘昌隆。（图：星洲日报）

（霹雳．实兆远18日讯）屋漏偏逢连夜雨，一家之主的丈夫患上糖尿病，先后锯了双脚，接着刚担起赚钱养家责任的妻子又被发现患上肾病，以致夫妇俩都无法工作，一家五口的生活陷入困境。

广告

3儿女还在求学

这户家境贫困又灾难重重的家庭，是来自班台海产合作社路的周亚明（55岁）及黎美玲（48岁），以及夫妇俩3名年龄介于12至15岁的儿女。

年青时是长途巴士司机的周亚明在住家受访时说，他是在10年前因动了心脏绕道手术后返回班台家乡，在一间殡仪馆担任仵工，加上兼职墓园中介的工作，赚钱养家。

“虽然在家乡工作比驾巴士赚得少，而且收入也不稳定，但我和太太一起在殡仪馆及兼职墓园中介赚取佣金，每月也能赚到2000令吉以上，够养活3名都在求学的儿女。”

他说，他是在3年前因糖尿病恶化，锯了右脚，但依然能靠装设义肢及驾驶三轮车到丧府做一些打杂的工作，日子还可以过。

“天意弄人，我在4个月前再次因糖尿病恶化锯了剩下的左脚，更惨的是，太太也被发现患上肾病，无法继续工作，而且需要马上安排洗肾，这让我们一家人感到晴天霹雳，人生陷入了黑暗，心里常想接下来的日子，我的太太怎么办，3名还在念书的孩子怎么办？”

广告

须人载送到太平复诊洗肾

洗肾费车资费用庞大

周亚明说，他的病情暂时已获得控制，只需每个月两次到太平政府医院复诊及取药，但太太从现在开始要每星期3天到太平的私人洗肾中心洗肾，每次洗肾费用需200令吉，加上每个月还需注射8支，每支80令吉的补针，若再加上车马费，是一笔庞大的费用。

“在这之前，因我的工作需载送客人到各地墓园看墓地，所以在4年半前有买了一辆车，如今我们都不能再开车，因此每次请司机载我们去太平的医院，就要90令吉的车资，加上用餐的费用，每去一次医院得花上130令吉。”

他说，目前他一家人住的板屋是以每月300令吉租住，15岁的长子、13岁的次女及明年升上中学的12岁幼女都在班台卫星园国中念书，每月家里单是衣食住行的开销要2000多令吉。

广告

周亚明说，他的轿车每月还需供700令吉车贷，原本想要卖车，但想到有车还可请人驾驶载他和太太去医院，因此还没有卖掉，但目前已欠下2个月的车期，因此他相信很快也会被银行拉走。

获热心人士送食物

医药费学费没着落

黎美玲说，家里的伙食不是大问题，因每天的伙食如海鲜、猪肉、鸡肉及蔬菜都有本地居民及好心人送来，目前愁的是长期洗肾的医药费及孩子读书的费用。

“目前我的3个孩子每月可从福利部获得300令吉，而我刚从社险机构申请到每次洗肾150令吉及每月3支补针的补贴，大大的减轻了我家里的负担，但对于我们一家只有出没有进的经济情况，长期下去肯定无法应付。”

她说，她及家人都非常感恩，自她一家人的处境传出后，有许多班台的社团、神庙及个人前来关心及捐助，让他们暂时度过困境。

11议员联合捐款援助

曼绒市议员林宗荣、刘昌隆及张传文代表木威区国会议员拿督倪可汉及班台州议员黄渼澐前往探访及慰问，并在现场决定，由行动党的9名及非政府组织的2名曼绒市议员共11人联合自掏腰包捐助3000令吉给这户家庭。

来自班台的林宗荣说，11名市议员合捐3000令吉的目的，除了出自一分心意，也希望可起到抛砖引玉的效果，因此有意帮助这户家庭的善心人士或团体可以联系他。

刘昌隆表示，也会向倪可汉及黄渼澐汇报这户家庭的情况，以让两名国州议员通过各管道给予这户家庭帮助。