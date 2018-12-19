公教统考成绩亮眼 . 8人获全A 7人晋全国榜 统考成绩出炉，诗巫公教中学表现亮眼

诗巫公教中学校长郑文牍（左）与初中统考获7科A以上的优秀生合影。

（诗巫19日讯）统考成绩出炉，诗巫公教中学表现亮眼，除高中方面有7位学生进入全国各科成绩优越榜外，高初中有8名全科A特优生。

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初中部有225名学生应考，华文及格率96％、马来文73.33％、英文79.11％、数学87.11％、科学94.67％、历史89.78％、地理91.11％及美术100％。



高中文美有30名学生应考，华文及格率73.33％、马来文23.33％、英文50％、数学30％、高级数学33.33％、历史53.33％、地理63.33％、商业学60％及美术100％。



高中理科有55人应考，华文、马来文、英文、高级数学（I）及格率皆为100％、高级数学（II）及生物为98.18％、化学96.36％及物理87.27％。



高中文商有140人应考，华文及格率95.71％、马来文66.43％、英文75％、数学84.29％、高级数学79.29％、历史93.57％、地理82.14％、商业学87.14％及簿记与会计89.29％。



高中理工有34人应考，华文及格率76.47％、马来文35.29％、英文58.82％、数学82.35％、高级数学73.53％、物理35.29％、电学原理94.11％、电子学97.05％、数位逻辑85.29％及电机学97.05％。



初中考获8科A的何欣婷、何美颖、黎忆萱及李欣怡受访时，皆表示出乎意料，对成绩表示满意。除黎忆萱选择升读高中文商班，并以中文系为目标外，其余3人都选择理科班，并希望大学时能读医学系。

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高中各科成绩优异生为陈馨慧、江顺英、林冠宇、余芝勤、陈鹊雅及郑信宣，他们都计划继续报读大学，除了国内大学外，有些也属意到中国、台湾及新加坡深造，包括师训、建筑系、会计系、工程系、医学系等。



★全国各科成绩优越榜



高中华文：朱倩纬



高中地理：林冠宇、余芝勤

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高中美术：林恩慈、陈鹊雅



高中商业学：余芝勤



高中电学原理：卢楷恩



高中电机学：郑信宣



★初中



8科A：何欣婷、何美颖、黎忆萱、李欣怡



7科A：林语恩、江素荭、赖孙励、陈炫瑜



6科A：黄驰竣、瞿祖侑、陈贞翊、方乃丰、严生耀、夏沛颖



5科A：林恩汐、江馨毅、江妍洁、杨荔璇、郑恩绮、何兆伟、江俊凯、陈欣洁、吴思瑶、陈非比、黄诗晴、徐小琪、萧淙伟、余函妮、廖敏宇



4科A：王贞儿、林佳仪、陈领域、朱嘉琳、黄圣杰、吴紫绮、吴砡丞、包晓菁、龚婕恩、张桐俊、林坤胜、叶可欣



★高中理科



8科A：陈馨慧、江顺英



7科A：胡庆旖、林成锴、黄炜琳



6科A：许善旻、郑雁雨



5科A：李嘉亮、钱怡锦、张永瀚、林诗霖、郑劼涁



4科A：曾得旭、朱倩纬、江昌力、江祥康、林洁



★高中文商



9科A：林冠宇、余芝勤



8科A：刘朝勇、许欣颖



7科A：杨汶洁



6科A：苏津霖、翁苛馨、林慧、江泽莉、余矜仪、林欣浍、魏有厉、俞秀蓉



5科A：黄意婷、温婉萱、江元、郑仲佑、张书柔、叶润、林欣仪



4科A：朱偕荣、邱琪萱、余秀莹、吴胜珍、郑宗祈、陈俊伟



★高中文美



6科A：陈鹊雅



5科A：黄家宁



4科A：黄允萱



★高中理工



6科A：郑信宣



4科A：卢楷恩











郑文牍（前排左）与高中统考的优异生合影。