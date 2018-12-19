李发联．没蛋不行 小小一个鸡蛋，牵涉了蛋鸡饲养业者、饲料业者、批发业者、消费市民及官方机构的重要产业链及食物链。

小小一个鸡蛋，牵涉了蛋鸡饲养业者、饲料业者、批发业者、消费市民及官方机构的重要产业链及食物链。

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鸡蛋因供应短缺，一个月内连涨数次，1个鸡蛋竟涨了约10仙。若一个家庭每天用1个粒鸡蛋，就多了1令吉开销。这看似不多，但用在商业领域，如蛋糕店、饮食业、各食品加工厂等，1个鸡蛋不是涨了10仙这样简单，而是鸡蛋成本涨约30%，小数怕长计，一个月下来，可是一个大数目。

鸡蛋供应短缺若在短期内无法舒缓，商家就可能会把成本转嫁给消费者，拉高食品价格，消费者可就成为受害者。

为何之前供应充足，甚至过剩，令鸡蛋行情一再下跌，消费者也吃了约2年的便宜蛋，但对饲养蛋鸡业者可说赔本赔了2年，许多顶不住了，卖了或收业不养蛋鸡了。

现今会一下子出现供应短缺现象，虽说是多因素造成的，包括农场减少、鸡生病等，但鸡蛋是我国人民重要的廉价食物之一，一餐食物可以没菜没鱼，但只要有蛋即可。

执法机构目前因民众投诉，每天都往农场、批发商、店家处检查价格及供应现状，部长于昨日也宣布蛋价降2分，让各造定了心，消费者也不用担心没蛋可买，尤其农历新年将于不久后到来。

以市场的循环制，货物多了价格趋软，货物少了，价格则会上涨，但市场供应几时多，几时少，无人可精准预测，因鸡只是有生命的。

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农场业者需要至少6个月时间，才能将一只小鸡饲养至可产蛋的蛋鸡，过程若遇瘟疫，可能全赔了，这也是难以预料的。

一名农场业者在与我闲聊时说，凡从事养殖畜牧业及蔬果种植者，都是在豪赌，押对了可卖好价，但好的定义是市场货源不多；押错了，市场一片烂，亏到老本也可能欠下一屁股债。

市场除了鸡蛋货少价高，连肉鸡也是连涨，一个月内每公斤也起了将近2令吉。鸡蛋与肉鸡是国民必需品食物之一，食物源头涨价，其连锁性涨将会跟着来，也势必加重通膨率。

我们吁请各执法机构能监督各必需品的供需，以免出现失衡扰乱市场。

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饲养者期望价高卖得好，消费者希望物价便宜，两者永远是对立的，而这中间的批发商、供应商与政府执法机构可要扮演一定角色，让各造有钱赚，消费者也有合理价吃得安心，这还是要考验官员们的能耐。

我们的部长收到的知讯多来自官员们的汇报，有些汇报是报喜不报忧。要掌握实情，部长们可要多走进市场巴刹，那是最接地气的市场，货缺没缺，问一问家庭主妇就知。