俞小珊：企图宗教化教育.教长言论.砂人不安 人联党宣教秘书俞小珊指出，教育部长马智礼日前在国会

（美里19日讯）人联党宣教秘书俞小珊指出，教育部长马智礼日前在国会要求砂拉越和沙巴学校执教的吉兰丹、登加楼和吉打伊斯兰教教师继续留在东马传教，以宣扬伊斯兰教，还要把砂沙作为灌输伊斯兰教的基地是不明智的做法。

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“马智礼此举明显是要伊斯兰化砂拉越，更可悲的是要利用教育，成为希盟政府宣扬宗教的渠道。人民寄望希盟政府可以拟定更多实际的教育政策，如今却意图利用教育把砂沙列为伊斯兰教宣传基地。”



俞小珊今日发文告说，砂拉越在1963年与马来亚、沙巴和新加坡（后退出）共组马来西亚，建国契约阐明砂拉越没有官方宗教，一切宗教都是同等地位。



“如今教育部长却要利用教育把砂拉越变成伊斯兰教宣传基地，背后的政治动机不得不令人产生希盟政府最终目的是要神权治国的疑虑。”



■有意落实神权治国



俞小珊指出，民联尚未瓦解时，行动党一直在“漂白”盟党伊斯兰党，还信誓旦旦指只要不偷不抢就不用害怕伊刑法，言犹在耳，如今马智礼在国会发表的言论，难免令人怀疑他也有意落实神权治国。



他认为，教育归教育，不能使之宗教化。马智礼日前在国会发表谈话的视频广传之后，引起砂拉越人不安。

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“砂拉越联合教会随后发文告表示，无论是1962年政府级委员会报告、1963年大马建国契约或联邦宪法，都确保砂沙人民的宗教自由获得保障。而且砂拉越宪法也指明，伊斯兰教不是官方宗教。”



砂联合教会认为，马智礼的言论不符合大马建国契约精神，而且似乎要将砂沙伊斯兰化，将伊斯兰教传播给非宗教学校的本地学生，令家长及学生感到不安。



■为何蓝眼火箭静静？



俞小珊说，遗憾的是拥有42个国席和50个国席的公正党领袖却在国会里噤若寒蝉，完全没有反对。尽管砂行动党主席张健仁之后接受媒体访问时表示，西马宗教导师不适用，与砂拉越观点有差异，但完全是马后炮。

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“为何张健仁不在国会发表反对的言论，只是低调向媒体发表这番谈话？行动党拥有42个国席，却对已增至16个议席的土团党表示沉默，行动党的政治制衡已死亡。”



俞小珊说，马智礼上任后颁布白鞋变黑鞋措施，家长还在犹疑是否要买黑袜；PTPTN扣薪制公布3天后回转；一马发展基金列为历史教科本也回转；学生到酒店泳池学习游泳及国油油站设阅读空间等系列政策和谈话已沦为笑柄。”



“现在国会提出要把砂沙作为灌输伊斯兰教的基地，这个不切实际的搞作，令砂拉越非穆斯林不安，显示希盟领袖不了解砂民情，也不敏感。”