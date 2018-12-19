共进午餐．欣赏美景．敦马与阁员布城游湖 首相敦马哈迪医生今天和众内阁部长在游览船上共进午餐，并乘船环绕布城湖。

首相马哈迪在船上一时兴起，拿起手机拍摄站在他前面的人力资源部长古拉和通讯部长哥宾星等人。（图：星洲日报）

（布城19日讯）首相敦马哈迪医生今天和众内阁部长在游览船上共进午餐，并乘船环绕布城湖。

广告

马新社报道，希望联盟政府领袖拨出大约90分钟时间乘船环绕布城湖，欣赏布城美景。

联邦直辖区部长卡立沙末在内阁会议后，主办上述午餐会，出席者包括政府首席秘书拿督斯里依士迈。

马哈迪在会上向出席者讲解布城历史、发展及美景，布城是他出任我国第4任首相时所发展的行政中心。

他说，其实布城的发展概念来自吉隆坡前市长丹斯里依利雅斯奥玛。

“布城的概念并非来自我，而是来自依利雅斯奥玛，他希望发展一个政府行政中心，将所有政府部门安置在同一个地区。

“我们原本计划在彭亨州珍德拜（Janda Baik），但是面对一些问题，所以我们选择吉隆坡和吉隆坡国际机场之间的地区。”

广告

马哈迪打趣地说：“所以，布城靠近吉隆坡，如果我要逃走，我可以到吉隆坡国际机场，因为有人说首相住所内有隧道通往吉隆坡国际机场，所以我可以逃走……但是我没有逃走啦。”

他也说：“我相信来到这里的人都印象深刻，他们告诉我，他们也想拥有这种行政中心，部份人士也尝试建立自己的行政中心。”

看到布城今日的发展面貌，马哈迪应该感到宽慰。（图：星洲日报）