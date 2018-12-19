李馨君．离婚可以解决问题吗？ 你好。我很痛苦......我的先生最近常常夜归，通常都到半夜两三点。我一直跟他吵，因为我不喜欢他这一班朋友，里头有不良的影响。

李老师：

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你好。我很痛苦......我的先生最近常常夜归，通常都到半夜两三点。我一直跟他吵，因为我不喜欢他这一班朋友，里头有不良的影响。

我这先生，当初觉得他老实，对我很好，就算家人反对我们家庭背景和学历不称，但我也坚持。可是，结婚了这么多年，才发现他原来很不讲理，非常大男人，只有他讲，没有他人讲的。

两个孩子从小都是我顾的，所有问题都是我自己扛。现在孩子在学校有问题，他问也不问，只会说，“没关系。我小的时候也是这样的。”

一直以来我对他的家人很尊重，可是他对我的家人大小声，尤其是我爸爸去世后，他没有把我看在眼里。如果不是我的爸爸，他哪会有今天？

我常常讲他不懂得感恩，外人也这么说。我的朋友们都叫我和他离婚。因为我的经济独立，肯本不需要看他的脸色。我跟他说很多次了，我要离婚，可是他却说为了孩子他不要离婚。

老师，你觉得我是不是应该和他离婚？

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宋宋

宋宋：

你好。夫妻在什么情况之下“应该”离婚？我认为若有以下情况而且尝试调解后依然无效时：1.重婚或有配偶者与他人同居；2.实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员；3.有赌博、吸毒等恶习屡教不改。

请容许我唐突的请问，你觉得离婚真的可以帮助解决面对的问题吗？

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如果今天离婚，你可会因为已经试过所有调解方法后还是解决不到问题，所以完全没有遗憾吗？

离婚不是婚姻难题的万能钥匙，在婚姻里不能解决的问题，离婚后还是需要面对的。

有句话说，常嚷离婚者，是最不想离婚的那一个。嚷嚷离婚，已是变相想引起对方注意力的一种行为。但如果常把自己当做受害者，不能了解自己在关系里扮演的角色和责任，这是亲密感情的杀手之一。

另有杀手是：1.抱怨、批评或指责；2.侮辱或蔑视；3.不做任何沟通，对任何信息都冷漠处理（源自美国心理学家John Gottman的研究）。

这世上没有完美的婚姻，只有完美的经营。每一个在婚姻里的成熟大人，应先要有解决婚姻难题的能力。

婚姻冲突和婚姻危机的产生，大都出自于对方或自己的需求未被满足或意识到。人们应该学习良好沟通，去了解对方的基本需求和理智的去满足彼此所需。如果要别人改变，先从自己改变开始，并在合理的情况下，给对方一些空间和不改变的自由。

希望你找到面对眼前困难的勇气和担当，学习自我成长，为自己的幸福快乐负责，建立充满热情的婚姻，方能顺利渡过难关。

结婚嫁人不是女人的最终出路，离婚重组也不是走出困境的唯一方法，你要找到自己的出路。

（作者为情绪和关系专家，认证心理治疗师及大脑反馈训练师）

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