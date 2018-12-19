日本IPO史上罕见‧软银公司上市暴跌14% 日本软银公司（SoftBank Corp）周三上市交易首日股价大跌逾14%。本月该公司发生服务中断，以及其与中国电讯设备制造商华为的关联引发担忧，均损及投资者买兴。软银公司首次公开售股（IPO）规模为日本历来最大。

（图：法新社）

（东京19日讯）日本软银公司（SoftBank Corp）周三上市交易首日股价大跌逾14%。本月该公司发生服务中断，以及其与中国电讯设备制造商华为的关联引发担忧，均损及投资者买兴。软银公司首次公开售股（IPO）规模为日本历来最大。

广告

软银公司是投资巨擘软银集团旗下电讯业务，上市第一天股价表现不济，意味对散户投资者而言，有关该公司和日本电讯市场的担忧盖过了集团创始人孙正义的个人魅力。

IPO集资986亿

软银公司IPO规模为235亿美元（约986亿令吉），这样糟糕的挂牌首日表现在日本IPO市场亦为罕见。日本今年迄今有82家企业IPO，算上软银公司只有7家公司上市首日开盘跌破招股价。在最近的大型IPO中，只有日本显示器在2014年上市首日下跌。

Commons资产管理公司的首席执行员TetsuroIi说：“本月初软银网络服务发生中断，加上华为的事情。最近牵扯到软银的消息没甚么好的。”

软银公司收盘报1282日圆，较1500日圆IPO价格折价14.5%，开盘报1463日圆。成交量居东京交易所一部之冠。

母公司软银集团（SoftBank Group）股价收盘跌0.91%，东证股价指数跌0.41%。

广告

软银公司IPO规模仅次于2014年电商巨头阿里巴巴创造的世界纪录250亿美元。软银集团也有阿里巴巴持股。

软银集团通过此次IPO集资2.65兆日圆（约986亿令吉）。若全部行使超额配售权后将在软银公司保留约63%的股权。对于软银集团转型成为一家跨国科技投资者的努力而言，此次IPO可谓是一个里程碑。

以用户人数而言，软银公司是日本第三大手机网络供应商，就在IPO期间，却发生一次罕见的全国服务中断。该公司表示，这起事件不影响获利或派息。

软银集团与中国华为的关系也加剧投资者疑虑。目前全球多国政府纷纷采取行动将华为拒之门外，因忧心华为设备可能帮助中国展开间谍活动。

广告

软银公司是与华为业务往来最多的日本电讯企业。根据两位消息人士说，软银公司打算以其他供应商硬件来取代华为提供的4G网络设备，但这个过程很可能相当耗时且所费不赀。

不过即便在11月软银开始IPO进程前，围绕日本无线行业的增长也充满变数，因此前政府称电讯营运商仍有空间将资费下调40%。

孙正义回应表示，软银将提高移动业务的自动化程度，并在未来2至3年将该部门的员工数减少40%，转而专注于新的成长领域。

软银已经开始将员工向PayPay等合资企业转移。