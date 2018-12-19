8岁就认定另一半！“水行侠”18年后追到老婆 现年39岁的杰森摩莫亚表面上潇洒豪迈，私下其实是个浪漫又专情的男人。

杰森摩莫亚8岁就对妻子一见钟情。（图：Instagram）

DC超级英雄电影《水行侠》（Aquaman）目前在大马影院火热上映，男主角杰森摩莫亚剧中的一头潇洒长发和蓄胡粗旷造型，深邃的双眼加上性感的壮硕身材，立即捕获大批女性的心！

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不过女粉丝已经可以死心，因为杰森早在8岁时，就认定了自己此生的另一半。

现年39岁的杰森摩莫亚表面上潇洒豪迈，私下其实是个浪漫又专情的男人，他曾在宣传电影《正义联盟》时透露，自己早在8岁那年，就喜欢上大他12岁的现任妻子丽莎博内特（Lisa Bonet）。

杰森自曝，当时还是孩童的他看着当时20岁的丽莎在电视上演出，便直接大呼：“妈妈，我想要那个女生！”，甚至爱慕到想跟踪对方一辈子。

而外型亮眼的杰森在1998年被相中成为模特儿，数年后在友人的介绍下认识了丽莎，当时已经一头长发的杰森故作镇定，掩饰内心激动，未料女方主动向他打招呼，最后杰森还耍了小心机，要求丽莎开车载他回饭店，拉长两人相处时间。

随后两人便在2005年坠入爱河，并在2007和2008年分别诞下女儿萝拉和儿子诺加，并在交往12年后，终于在2017年10月正式结婚。

杰森与丽莎完婚后，也成为了好莱坞女星柔伊克拉维兹（Zoe Kravitz）的继父，后者近期在哈利波特前传《怪兽与葛林戴华德的罪行》中饰演美丽又神秘的莉塔。

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杰森摩莫亚8岁就对妻子一见钟情。（图：Instagram）

杰森摩莫亚和太太丽莎育有一女一子。（图：Instagram）