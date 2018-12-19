砂拉越美里河婆同乡会.学优奖寻主 砂拉越美里河婆同乡会2018年度会员子女学优奖励金即日起接受申请。

（美里19日讯）砂拉越美里河婆同乡会2018年度会员子女学优奖励金即日起接受申请。

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凡是会员子女来自各源流幼儿园、小学及中学成绩优良者，或华文独中统考、初中评估考试、大马教育文凭、大马高级学校文凭及A水平学优者，皆可向砂拉越美里河婆同乡会申请学优奖励金。截止日期为2019年1月25日（星期五）。



砂拉越美里河婆同乡会文教主任杨绣莲呼吁会员尽速为子女（达标者）提呈申请。



欲知详情者，可致电砂拉越美里河婆同乡会办事处（085-413521或413850），或欲申请者可亲临3楼办事处呈交文凭或成绩单副本，予教育组审核与批准，逾期恕不处理。



2018年度会员子女学优奖励金申请资格细则



幼儿园组：凡于2018年任何学期考获全A者，皆可申请。



小学组：

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主要科目华文、国语、英文、数学及科学成绩：



第一等：主要科目包括阅读、理解及书写全部为A



第二等：主要科目有一项或两项B，其余为A



第三等：主要科目有一项C，其余为A

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中学组：名列首3名者，3语及数学科目必须及格，总平均分数不少于65分，操行在乙等及以上者；而学期总平均分数超过75分，但名次不在首3名以内，将给予鼓励奖。



独中统考：高中文凭全部5科及格，并须有4科获得特优等者；初中文凭7科及格，并须有5科获得特优等者。



小六评估考试：6A2B（华小）或5A1B（国小）或成绩更佳者。



中三评估考试：6A1B（国语科必须为A）或成绩更佳者。



大马教育文凭：8A成绩特优者列为第一级奖；成绩5A者，全科及格列为第二级奖。



大马高级学校文凭：主科成绩考获2A2B者列为第一级奖，全部科目及格者列为第二级奖。



A水平：主科成绩考获2A2B者列为第一级奖；全部科目及格者列为第二级奖。



同时参加中三评估、大马教育文凭和独中高初中统考文凭者，只能申请其中一种奖金。



■拒绝外国学校成绩



外国学校或学院成绩由于标准不一，难以评定其资格，因此不考虑外国学院及学校成绩单。惟国内外大学毕业文凭设优秀奖，以资鼓励。



申请者的成绩单或会考文凭可用复印本，但必须注明学生及家长的华文及英文姓名，以便核查登记。没有注明姓名的复印本恕不处理。