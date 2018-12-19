社媒结识异国男子.2妇女坠爱情包裹骗局 2名已婚妇女在网上交友，不慎陷入爱情包裹骗局

（美里19日讯）2名已婚妇女在网上交友，不慎陷入爱情包裹骗局，各被骗走4800令吉及5300令吉。

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砂商业罪案调查主任穆斯达法警监今日证实美里警方接获2宗爱情包裹诈骗，受害者是一名马来裔妇女（49岁）及一名华裔妇女（41岁），皆是家庭主妇。



穆斯达法促请民众提高警惕，不要轻信陌生人送贵重礼物，以免掉入老千设下的陷阱。



马来裔妇女是于本月2日在社交网站认识一名自称来自美国的男子。对方向事主展开甜蜜攻势，为取悦事主，对方指透过邮寄方式，寄了一份贵重礼物。因为包裹“超重”，事主被要求额外付费4800令吉给一间邮寄公司。事主为了收到“贵重礼物”，于本月14日汇款4800令吉给邮寄公司，隔日又接到电话，被要求再付款1万800令吉，作为有关包裹的邮寄保险。事主没能力付款，在多方查问后怀疑上当，因此到警局报案。



华裔妇女是于本月16日在脸书认识一名自称来自英国的网友，因对方“帅气迷人”的样子倾心。网友隔日表示要送8万令吉的礼物给事主。事主则被要求付款5300令吉给邮寄代理公司。事主为获得有关礼物，马上进行汇款。但于本月17日，代理又要求再付款2万6500令吉，令事主起疑，怀疑自己上当而拒绝付款，之后到警局报案。