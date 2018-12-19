甲洞蓝图园商业区．等了7年烂路终重铺 甲洞蓝图园商业区（Taman Usahawan）的后巷已获吉隆坡市政局重铺，解决多年来面对严重路面损坏及窟窿处处的问题。

赖俊权（右）与游佳豪前往巡视甲洞蓝图园商业区后巷铺路工程完工后的情况，同时了解造成路烂问题的原因。（图：星洲日报）

（吉隆坡18日讯）甲洞蓝图园商业区（Taman Usahawan）的后巷已获吉隆坡市政局重铺，解决多年来面对严重路面损坏及窟窿处处的问题。

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据了解，位于美罗柏兰岭7路（Jalan Metro Perdana7）的后巷长期面对道路损坏问题，当地商民也曾多次投诉破烂的道路带来不便，包括造成车子底部被刮花或影响性能等。

车底被刮花

当地商家指出，该后巷已有长达六七年没有获提升，而他们在道路损坏情况越来越严重下，也曾自行进行铺路惟不久后却再次损坏。

“虽然是商店后的小巷子，一般上都是罗里为了上下货所使用，但也是不少驾驶人士为了避开塞车所使用的捷径。”

他说，窟窿处处的路面也造成车辆损坏，包括不时会听到后巷传来刮花车底的声响。

在甲洞国会议员林立迎协助反映下，市政局于早前已完成道路重铺工程，还于当地商民完善的道路设施。

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《大都会》社区报记者也连同林立迎政治秘书游佳豪及特别助理赖俊权前往巡视，以了解已完工的后巷路况。

游佳豪：投诉年半没回应

游佳豪指出，他们是在一年半前开始接获相关投诉后，也向市政局作出投诉，惟却不被当局理会，也没有给予任何回应。

“后巷的路况越来越破烂，后来也在长期积水的情况下，到处都是窟窿。”

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他说，早前一名商家驾车途经该路，车子也因为陷入路洞而爆胎；他对向市政局投诉后却没有采取任何行动而感到不满，因此直接向林立迎作出投诉。

他也说，他们也在11月19日正式致函市政局反映这项问题，而当局也在29日给予回复，并在当天晚上展开道路重铺工程。

“市政局是铲除该路段后才重铺沥青，而获得重铺的路段约有380公尺，需费共5万7500令吉。”

赖俊权：一晚完成铺路效率高

赖俊权指出，当局以一个晚上完成铺路工程，并于第二天完成画线的后续工作，让他忍不住赞扬市政局在处理这项问题上的高效率。

他透露，商店的冷气排水管所流下的排水，以及食肆在所流到路面的洗碗水，都是造成后巷道路损坏的原因之一。

因此，他们将与当地商家沟通，希望他们将冷气排水直接导入排水沟，以免后巷在冷气排水的滴落下，再次出现道路损坏的问题。

申请美罗柏兰岭8路改单向道

另一方面，赖俊权也说，基于该商业区面对停车位不足，进而出现双重泊车并导致交通阻塞的情况，他们已向市政局申请将美罗柏兰岭8路改为单向道。

“该路将被改为只能进入的单向道，车辆可通过7路出去大路。”

他说，市政局届时也将在该路增加更多的停车格。

他也说，他们也就此事与当地商家讨论，有超过80%的商家都同意将该路改为单向道。