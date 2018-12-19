需求放缓供应过剩挥之不去‧油价下探14月低点 国际油价周二暴跌，投资者对供应过剩和全球经济放缓的疑虑，使市场承压。分析师认为，2019年油价难以指望会明显回升。

（图：互联网）

（美国‧纽约19日电）国际油价周二暴跌，投资者对供应过剩和全球经济放缓的疑虑，使市场承压。分析师认为，2019年油价难以指望会明显回升。

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周二纽约收盘，纽约原油期货重挫7.3%或3.64美元，至每桶46.24美元，一度触及去年8月来低点45.79美元。布兰特原油期货下跌5.62%至每桶56.26美元，盘中曾触及56.16美元的14个月低点。

周三亚洲交易时段，国际油价微扬，纽约原油期货上升0.07美元，报每桶46.31美元。布兰特原油期货也上升0.20美元，报每桶56.46美元。

Oanda亚太区主管史蒂芬说：“供应过剩担忧和全球增长忧虑应该会导致油价在年底前都萎靡不振，负面动能正在主导油价走势。”

美国石油协会（API）周二称，上周美国原油库存意外增加，汽油库存增加，但馏分油库存意外减少。

如果美国政府周三将公布的数据证实原油库存增加，这将是3周以来库存首次上升。

OPEC减产 未能刺激市场

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与此同时，分析师表示，石油输出国组织（OPEC）牵头的产油国即将进行的减产到目前为止未能刺激市场，因减产要到下月才开始实施。

OPEC实际领导国沙地阿拉伯、美国和俄罗斯的产量都处于或接近纪录高位。

此外，中国国家主席习近平在庆祝改革开放40周年大会上发表的讲话并未提出具体的经济刺激举措，令期待放松财政政策和减税的投资者感到失望。

回站70美元有难度

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目前，全年平均油价虽接近每桶70美元，但年底油价却比年初要低。展望2019年底，油价将很难回升到70美元。

当2014年油价开始重挫时，沙地曾经采取“增产保市”的策略，企图将美国页岩石油业赶出市场，结果导致油价跌到每桶40美元以下，美国业者仍能勉力生存，证明增产策略不灵。

之后，OPEC+改采“减产保价”，虽带动油价回升，但也促使美国业者加速增产，又将油价压低。

现在，OPEC+决定明年起每天减产120万桶，但结果将是OPEC+逐步把市场让给美国。

市场普遍认为，除非全球石油需求加速成长，否则油价将欲振乏力。不过，油价也有机会回扬。

分析师认为，由于美国给予8国的“豁免期”是6个月，因此到明年中时如果美国对伊朗采取更严厉的石油出口制裁，加上安哥拉及委内瑞拉产量进一步下降及石油需求转入旺季，油价可能比目前好转。