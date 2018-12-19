联储局议息前夕‧特朗普警告勿再犯错 美国总统特朗普周二进一步寻求向联储局施压，警告该中行决策者不要“再犯错误”。

（图：法新社）

（华盛顿19日讯）美国总统特朗普周二进一步寻求向联储局施压，警告该中行决策者不要“再犯错误”。

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联储局联邦公开市场委员会（FOMC）将于周二晚些时候开始为期两天的利率政策会议，预计将进行今年第四次升息。

自2015年12月以来，联储局一直在以25个基点的幅度升息，并承诺将逐步升息至中性水平，以防止经济过热。许多经济学家还预计，明年还会进一步升息，不过速度会放缓。

特朗普将经济作为政治纲领的关键部份，他多次批评联储局及主席鲍威尔。

特朗普写道：“不要让市场流动性变得比现在更差……感受市场，不要只看无意义的数字。祝好运！”

数据显示，若联储局一如市场预期决议升息一码，将是该中行自1994年以来，首次在股市表现悽惨时收紧货币政策；1980年至今，联储局几乎总是在股市上涨之际升息。

当前情况也突显经济与市场表现的分歧，Gluskin Sheff+合伙公司首席经济学家罗森伯格说：“这使联储局陷入两难，金融市场的讯息是‘别再升了’，但经济数据却示意进一步收紧政策仍然适宜。”

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一些策略师认为，股市正在释放经济数据尚未反映的讯息，美国经济面临美中贸易战、英国脱欧及全球成长放缓等风险，3年来升息8次已足够。

瑞银财富管理首席投资员海菲勒指出，联储局需采取更鸽派的立场，才能避免令市场失望。联储局表现出弹性迹象，已降低市场对明年紧缩步伐的预期。