亚企信心近3年低点‧马菲泰最乐观 汤森路透／欧洲工商管理学院（INSEAD）调查显示，亚洲企业第四季维持非常谨慎的乐观情绪，观望美中贸易争端是否将有任何突破。

（新加坡19日讯）汤森路透／欧洲工商管理学院（INSEAD）调查显示，亚洲企业第四季维持非常谨慎的乐观情绪，观望美中贸易争端是否将有任何突破。

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汤森路透／INSEAD第四季亚洲企业景气指数小升至63，略高于上季触及的近3年低位58。

这项指数代表企业对未来6个月的展望，高于50代表企业持正面看法，有84家企业受访。

第四季数据仍是2015年中以来最低之一，当时中国股市大跌震撼全球市场。

INSEAD驻新加坡的经济学教授法塔斯（Antonio Fatas）说，这印证了上季的数值：存在更多不确定性，对增长的忧虑与日俱增。

“这并不意味未来几个季度会有一场危机，但如果真的有，这个迹象表明对一些人来说，也不太意外。”

全球贸易战为最大风险

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受访者再次指称全球贸易战为企业面临的最大风险。中国经济增长放缓和升息也是风险因素。本次调查在11月30日至12月14日期间进行，涉及亚太地区11个国家和一系列的行业。

美国总统特朗普与中国国家主席习近平在阿根廷举行元首级会谈后，双方同意停止相互加征新关税。

美方同意自明年1月1日起对2000亿美元自中国进口商品征收的关税维持在10%，暂时不会提高至25%，中方愿意根据国内市场和人民的需要扩大进口。

在此期间双方谈判贸易协议，但协议还远未确定。

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由于全球价值链的原因，中美这两个全球最大经济体之间的贸易争端对亚洲各地的企业造成威胁。

调查显示，科技和电讯行业最为悲观，分项指数降至历史最低44。围绕全球需求放缓的担忧已经对这些企业的估值造成打压。

大马电讯塔公司edotco的首席执行员苏黎斯称：“所有同业都在承受估值压力。”

台湾展望最负面

台湾企业展望最为负面，分项指数从第三季的58大降至17，在地区中降幅最大。

韩国及日本等其他成熟经济体中的企业看法最为悲观，大马、菲律宾及泰国等迅速发展的东南亚地区的企业最为乐观。

然而，就连在新兴亚洲市场，也有人担心此间中行将跟随美国升息脚步，藉以协助本国货币应对美元走升。

泰国酒店业者美诺（Minor）称，利率上升是一大隐忧，该公司近期耗资数以10亿美元计资金收购了一家西班牙酒店集团。

该公司投资者关系主管苏比查表示：“这是我们史上最大手笔收购，因此利率一波动，我们的融资成本肯定会受到影响。”