全球放缓＋ 贸易战‧日本11月出口低迷 日本11月出口增幅骤降至区区0.1%，因对美国和中国出口增长大幅减缓，显示外部需求减缓及中美贸易争端可能令日本未来一年经济力道不足。

（日本‧东京19日讯）日本11月出口增幅骤降至区区0.1%，因对美国和中国出口增长大幅减缓，显示外部需求减缓及中美贸易争端可能令日本未来一年经济力道不足。

广告

日本11月出口较上年同期增加0.1%，低于《路透社》调查分析师预计的增加1.8%，也远不及10月的增加8.2%。

这样的贸易数据突显出依赖出口的日本经济外部风险上升。日银本周召开政策会议，为期两天的会议将于周四结束。

鉴于消费者物价增幅仍低，外界普遍预料日银将维持当前的超宽松政策。

日本11月对美国出口较上年同期成长1.6%，主要由飞机发动机和半导体生产设备的出口所带动，增幅较10月的跳增11.6%急剧放缓。

对美国的汽车出口下滑7%，至16万3586辆。

美国总统特朗普就贸易问题对日本和中国提出批评，扬言要对日本汽车课征高额进口关税。日本对美国的690亿美元常年贸易盈余中，有约三分之二是汽车出口。

广告

11月日本自美国的进口按年增长8.1%，主要是饲料玉米、药物和油品，这使得对美贸易盈余按年减少5.4%，至6234亿日圆（约55亿5000万美元），为连续第五个月下降。

11月日本对中国出口按年增长0.4%，较10月的增长9.0%急剧减速。11月的增长主要受到塑料、重油和汽车出口带动。

对亚洲出口下降1.9%，为9个月来首次出现下降。

11月日本总进口按年增长12.5%，与预估中值增长11.5%基本相符。

广告

11月贸易赤字为7373亿日圆，连续第二个月出现赤字，分析师预估赤字为6003亿日圆。