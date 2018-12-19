追赶中国‧欧盟批准335亿微电子投资 欧盟反垄断监管机构周二批准法国、德国、意大利和英国为一个数十亿美元的微电子研究项目提供资金的计划，欧盟正寻求赶上中国竞争对手的步伐。

（比利时‧布鲁塞尔19日电）欧盟反垄断监管机构周二批准法国、德国、意大利和英国为一个数十亿美元的微电子研究项目提供资金的计划，欧盟正寻求赶上中国竞争对手的步伐。

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这是2014年生效的规则下的首个决议，将允许上述4国在2024年前为研究中心和公司提供至多80亿欧元（约335亿令吉）的公共和私人资金，共同研发更智能、更节能的微晶片和传感器。

欧盟正寻求提高欧洲企业巨头与中国竞争对手较量的能力，更了解中国如何利用补贴在海外推广本国企业，并审查中国和其他国家在欧洲的投资交易。

欧盟执委会表示，周二的批准案已纳入德国电子制造商罗伯特博世（Robert Bosch）和英飞凌（Infineon）、法国及意大利微晶片制造商意法半导体（STMicroelectronics）及英国微晶片制造商IQE。