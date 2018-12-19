韩国130亿纾困汽车零件商 韩国政府将对国内营运困难的汽车零组件制造商，提供逾3.5兆韩元（约130亿令吉）财务纾困，主因为韩国经济成长减缓，对零组件业造成重大伤害。

（韩国‧首尔19日电）韩国政府将对国内营运困难的汽车零组件制造商，提供逾3.5兆韩元（约130亿令吉）财务纾困，主因为韩国经济成长减缓，对零组件业造成重大伤害。

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依据纾困计划，韩国政府将对零组件厂商提供1兆韩元的新贷款，资金由中央政府、地方政府及汽车业者提供，并对厂商提供1兆韩元的信用保证。韩国通用汽车的零组件供应厂商所欠的1.2兆韩元贷款，还款期也将展延一年。

经济重要支柱之一

汽车零组件制造业的产值占韩国国内生产总值（GDP）高达7%，雇用员工总数达23万5000人，约占制造业的7%，一向是韩国经济重要支柱之一。

多数零组件厂商都高度依赖现代与起亚两家车厂。目前韩国汽车制造业普遍走下坡，现代汽车第三季净利剧减三分之二，为7年来低点，因美国市场的车辆召回成本持续增加，且在中国及美国的销售量减少。韩国通用今年也关闭一座车厂，使零组件供应商受创严重。

第三季零组件上市公司中有30多家亏损，平均营业利益率减半到只剩1.8%。业者陷入流动性危机，许多厂商都在勉强挣扎。

韩国政府为提振国内汽车销售，已经决定将轿车消费税降税期（降幅30%）延长6个月至明年6月底，并拟对环保型车辆扩大补贴。