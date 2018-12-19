巴西增产‧糖价明年看跌 国际油价崩跌，生质燃料的需求也跟着减弱，促使巴西的甘蔗加工业者减产生质燃料并增产砂糖，可能使今年已跌17%的国际糖价，明年跌更凶。

（巴西‧圣保罗19日电）国际油价崩跌，生质燃料的需求也跟着减弱，促使巴西的甘蔗加工业者减产生质燃料并增产砂糖，可能使今年已跌17%的国际糖价，明年跌更凶。

广告

由于全球生产旺盛导致供应过剩，糖期货今年来重挫17%。所幸，汽油价格在今年多数时间都居高不下，全球最大糖生产及出口国巴西加工厂偏好生产乙醇，强劲需求支撑了糖价，但油价大跌，代表这个趋势即将反转。

巴西司机大多驾驶可使用汽油或乙醇的灵活燃料汽车。

通常在乙醇价格低于汽油价格的70%时，消费者会选择这种替代燃料。如今随着原油价格下跌，石油的消费前景也日益改善，乙醇价格因而走跌。

圣保罗顾问业者FGA的资料显示，明年甘蔗加工业者的蔗糖用来制成砂糖的量，将比用来制成生质燃料多13%。相较下，今年用来制成砂糖的蔗糖，比用来成乙醇的蔗糖少了30%。

FGA合伙人赫南德兹表示，从明年4月起的2019至2020产季，巴西中南部甘蔗加工业者将增加200万公吨砂糖产量。Marex Spectron则认为，中南部在即将到来的产季将生产2880万公吨砂糖，较上季增加230万公吨，最多可能增产1000万公吨。

巴西增产的前景可能使今年下滑的糖价继续走跌。