拉菲兹：勿演政治把戏·希盟须兑诺降生活费 公正党前副主席拉菲兹今日提醒希盟政府专注于改善经济和减轻人民的生活负担，而不是一直在演政治把戏。

公正党前副主席拉菲兹。

（布城19日讯）公正党前副主席拉菲兹今日提醒希盟政府专注于改善经济和减轻人民的生活负担，而不是一直在演政治把戏。

广告

他在其部落格撰文写道，人民是因为希盟的经济承诺而投选希盟，因此，希盟今日不应继续为无法兑现承诺而找藉口，人民希望看到的是，内阁能在这充满动荡的时刻提出坚定的大方向。

“民众不期望奇迹，但他们希望看到努力，希望我们专注于改善他们的生活。”

他说，希盟无法兑现百日承诺，这也是民众不希望看到的，他们得到的是连串的推搪理由，人民开始失去耐性了。

他表示理解联邦政府从纳吉政权接手经济烂摊子之后所面对的财政窘境，人民当时也是因为眼见经济崩溃程度，而投选希盟。

“由大选后至本月的调查都显示，各族选民最为关心的就是政府能降低生活费与兑现竞选承诺。”

仅提控前朝贪官不足够

广告

拉菲兹认为，虽说工作在进展中，但也必须让人民看到进度，只要经济生活没有显著的改善，只靠提控贪腐的前朝领袖是不足够的，只会令现状继续不稳定。

“在我们执政之后，一些领域反而更糟。”

他说，政府在取消给予垦殖民的援助后，又没有提供替代方案，生活津贴也迟发，这无疑是协助反对党来打击政府。

在高等教育贷款课题上，他提出可否利用首相与日本的良好关系为这些债券再融资的方案，让每年400亿令吉债券节省2至3%利息，即10亿令吉。

广告

他重申，希盟在过去7个月出现了不必要的失焦，就如为何内阁部长在没有衡量局势的情况下，专注于签署消除一切形式种族歧视国际公约（ICERD）。

“为反ICERD而走上街头的人数，将为我们提供一些反思。”