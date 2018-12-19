杜汶泽避谈“摆上台”．计划申请永久居留证 杜汶泽担任主持的旅游真人秀节目《走佬去马拉》，之前已在槟城和怡保拍摄，近日移师至雪隆一带。

向来酷爱大马的杜汶泽，计划申请马来西亚永久居留证。（图：星洲日报）

（吉隆坡19日讯）向来酷爱大马的杜汶泽，计划申请马来西亚永久居留证，至于会否置房产？他说：“可能先把香港房子租出去收租，然后过来大马这里租房子，不只有（钱）赚，可能不须要工作都可以。”

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而日前他于巴生吃肉骨茶却被该店老板“摆上台”利用宣传，让他大为不满在脸书PO文自嘲“庆幸还有半点利用价值”，引来不少网民热议，问及他此事，他仅避重就轻说：“过了的事，算啦！我不记得了。”

和黄明志互戴高帽

杜汶泽担任主持的旅游真人秀节目《走佬去马拉》，之前已在槟城和怡保拍摄，近日移师至雪隆一带。他今午与在节目中合作的黄明志受访，两人互戴高帽，皆称对方是自己的偶像。

杜汶泽表示，多年前在大马拍戏时，刚巧有位美国朋友介绍他看黄明志的歌曲MV《飙高音》，嘱他有机会就找黄明志合作，后来杜汶泽的公司就邀请黄明志出席首映礼，一直到这次拍摄《走佬去马拉》才促成两人合作，杜汶泽改编演唱黄明志写的歌曲《唱广东歌》，而黄明志就负责录音，他赞杜汶泽：“我以为要录很久，不过刚才录得很快，我觉得你的声音很有特色，是你的风格。”

杜汶泽这次在雪隆拍摄《老佬去马佬》，除了大啖美食之外，他也会带观众参观避孕套厂，他笑说：“这间厂的避孕套有很多种味道，我很惊讶有榴梿味、nasi lemak味、teh tarik味。”问他老板可有送避孕套？他指：“有啊！用一世都用不完，但会expired date（过期）。”

此外，杜汶泽也亲身体验当了一天Grab车司机，他称本身有国际驾照，而且会尊重大马法律，之后笑说：“我生意很好，因为我驾车很快，所以乘客都早到了。（有人认出你？）没有啊！只是有个安娣很有趣，她讲我广东话奇怪，我讲我是怡保人，她就唱汪明荃的歌给我听，还叫我一跟她起合唱，哈哈！”

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