北海冷冻厂溅血．外劳砍死老板妹妹 据悉，30余岁的凶徒在该厂工作已有1年多，但不知何故，却突然挥刀砍向女死者。

警方在案发现场搜寻凶器。（图：星洲日报）

（槟城．北海19日讯）威北平安村一间冷冻厂的印民籍外劳，今午竟发狂挥刀猛砍老板的妹妹母子及前者的17岁侄儿，妇女更因伤势严重毙命。

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这起血腥命案是于今午5时许，发生在平安村三条路的冷冻厂，据了解，死者谢姓妇女（40多岁），是该厂老板的妹妹，生前协助哥哥打理生意。

死者儿及侄儿重伤

至于两名伤者则分别为死者的14岁儿子及17岁侄儿。两人皆是中学生，伤势颇严重，事后已被送往甲抛峇底医院紧急室。

由于凶徙在案发后逃之夭夭，目前多个治安队已在社交媒体发布消息，呼吁民众协助寻找嫌凶。

据悉，30余岁的凶徒在该厂工作已有1年多，但不知何故，却突然挥刀砍向女死者。

事发时，一名在冷冻厂内任职的31岁印尼籍外劳不知何故挥刀砍伤在厂内工作的业者妹妹，随后更埋伏一旁，再砍伤到该处寻找死者的2名少年。

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死伤者多名家属事后已赶抵甲抛峇底医院处理死者后事，并准备将2名伤者转送私人医院治疗。