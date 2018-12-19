《自然》年度科学人物．杨美盈榜上有名 她还是反塑料的一把强有力的声音。她批评将塑料垃圾输入大马的做法，并协助颁布了阻止塑料进口的全国禁令。

杨美盈登上《自然》十大人物榜。

（英国．伦敦19日讯）英国权威科学期刊《自然》周二在网上发表“2018年度科学人物”。大马能源科艺环境部长杨美盈榜上有名。《自然》赞赏她是一股“环境的力量”。

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当年杨美盈在土库曼沙漠中考察油井时，她就已经开始对世界的未来以及自己的职业规划提出了疑问。当时刚从大学毕业的她坚信人类终将远离化石能源，这也让她决心寻找一份能为全人类带来福祉的事业。

杨美盈自7月2日掌管能源科艺环境部后，就多次作出大胆的改革，当中包括对大马环境和管理研究的方式进行了改革。她宣布到2030年实现可再生能源占总能源产量比重由2%上升至20%的目标，并将改革电力市场和提升能源效率。

争取2030年淘汰一次性塑料品

此外，她还是反塑料的一把强有力的声音。她批评将塑料垃圾输入大马的做法，并协助颁布了阻止塑料进口的全国禁令。10月31日，杨美盈推出了一项为期12年的工作路线图和法律框架，争取让马来西亚在2030年底前淘汰一次性塑料用品。

杨美盈的努力呼应了国际社会对一次性塑料日益加重的担忧。今年10月，欧洲议会表决禁止用一次性塑料制作吸管和餐具。越来越多的国家也相继推出了类似禁令。

4亚洲人上榜

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《自然》今年公布年度十大人物，当中有多达4名亚洲人上榜，除了杨美盈，其他包括早前为胎儿进行基因编辑引起风波的中国科学家贺建奎及日本天文学家吉川真。

名列榜首的是年仅22岁、目前正在美国麻省理工学院攻读博士的曹原，获《自然》称之为“石墨烯的驾驭者”。

曹原自小有“神童”之誉。18岁在中国科学技术大学毕业后，前往美国攻读博士。他发现让石墨烯实现超导的方法，开创了物理学全新的研究领域，有望大大提升能源利用与传输效率。

至于贺建奎，《自然》以“基因编辑流氓”（CRISPR rogue）来形容他，指贺建奎行径引起国际轰动。

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《自然》最后指，虽然贺建奎研究可能为解决人类疾病带来新方向，但不少科学家都忧虑贺建奎事件违反道德，将窒碍未来基因编辑有关研究的拨款。

贺建奎在11月宣布世界首例免疫爱滋病的基因编辑婴儿降生，外界普遍担忧，孩子的一生将被未知的健康风险笼罩。