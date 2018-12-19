全球教师地位指数显示．中国人最尊师 大马居次 报告说，教师地位提高会吸引更多有能力的个人加入这个职业，并且留下来，为学生带来更好的成绩。

（英国．伦敦19日讯）2018年全球教师地位指数（Global Teacher Status Index）显示，中国位居全球榜首，马来西亚排名第二，而被调查的南美国家的排名全部位于后半部。

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瓦尔基基金会（Varkey Foundation）在“金融时报”发布最近根据对35个国家4万人对教师的态度的调查，对全球教师的地位进行了排名。

该基金会发表研究报告，教师地位与根据国际学生评估项目（PISA）衡量的学生成绩之间存在直接关系。很多新兴经济体在教师招聘和留任方面面临严重危机：联合国教科文组织（Unesco）公布，到2030年，要实现普及性中小学教育，全球需要再聘用6900万名教师。

报告说，教师地位提高会吸引更多有能力的个人加入这个职业，并且留下来，为学生带来更好的成绩。如果我们环顾世界，看一看金砖四国（巴西、俄罗斯、印度、中国）新兴经济体与其他国家之间在教育表现上的巨大差距，我们就能证明这点。

东方国家排名高于西方

中国大陆、印度、马来西亚、台湾、印尼和韩国在教师地位方面的排名高于所有接受调查的欧洲国家和所有西方国家，包括美国、纽西兰和加拿大。

“我们看到，在被要求说出一种与教师地位相当的职业时，中国和马来西亚的受访者认为教师与医生的地位旗鼓相当，由此我们可以初步明白教师在亚洲受到何等的尊重。在我们调查的其他国家中，唯一也是这种结果的是俄罗斯。”

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报告说，亚洲在教师地位方面采取了哪些有效措施？对教师职业的文化认可很重要。一些人还将其归因于根深蒂固的“儒家价值观”。