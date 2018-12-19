林冠英：儒家思想开明重才．中崛起成强国3大因素 “我们必须要做出全面的转型，如中国勇敢做出转型才有今日的成就，转型才有希望，所以马来西亚希望（联盟）政府，希望能带旺经济发展。”

马来西亚中资企业协会欢喜大合照。前排左起是田桦、陈凯希、马吉德、王宏伟、石资明、林冠英、张敏、陈友信、再纳、吕海庭及王强。（图：星洲日报）

（吉隆坡19日讯）财政部长林冠英说认为，儒家思想、开明和开放的经济政策及重视人才是中国经历30年的变化而成为世界第二大经济强国的三大因素。

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他觉得，重视人才尤为重要，当他看到中国人才济济之际，希望中国在未来成为世界最大的经济强国。

“我认为，重才、惜才、选秀才，大家才能发大财。”

希盟须全面转型

林冠英今日出席马来西亚中资企业协会2018年年会晚宴时表示，希盟政府通过马中良好的关系和一带一路的扩展，有信心明年会做得更好。

“我们必须要做出全面的转型，如中国勇敢做出转型才有今日的成就，转型才有希望，所以马来西亚希望（联盟）政府，希望能带旺经济发展。”

中投资者对马有信心

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此外，林冠英说，马来西亚批准中国制造业的外商直接投资（FDI）从2016年的47亿令吉降至2017年的39亿令吉，但在2018年1月至9月间却大幅增加至156亿令吉或400%。

“这显示外国投资者，特别是中国投资者对我国在509和平转移政权的信心。”

他说，今年1月至10月的中马贸易额增涨了9.5%，达至2604亿令吉，马来西亚出口至中国的贸易在这期间也增涨了12.2%，达至1157亿5000万令吉，而这归功于电子电器产品、化学与化工产品及金属产品的高出口；我国从中国的进口额增涨至7.4%至1446亿1000万令吉。

“我们希望中国购买更多我国的产品，特别是棕油，以缩小两国的贸易差距。”

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王宏伟（左起）、林冠英及石资明推介《马来西亚中资企业年鉴》。（图：星洲日报）

石资明：中马贸易额达4166亿

中国驻马大使馆商务参赞石资明说，今年1月至11月中马双边贸易额达997亿美元（约4166亿令吉），同比增长15%，仅今年11个月的双边贸易额已超过了2015年至2017年的年度贸易额，照此速度，今年会再次突破千亿美元。

另一方面，石资明认为，人们为中马经贸合作取得的成果感到高兴之际，更应为两国经贸关系的未来充满信心。

“当前中国正努力实现‘两个一百年’的奋斗目标，马来西亚也开启了建设‘新马来西亚’的征程，中马关系进入新的历史时期，两国合作潜力巨大，发展前景广阔。”

在这承前启后的时刻，她向中资企业提出3个新希望，首先是继续做中马友好的积极传承者；其二是继续做中马经贸关系的有力推动者；其三是继续做“一带一路”建设的重要助力者。

王宏伟：中马关系晋新历史时期

马来西亚中资企业协会会长王宏伟表示，首相敦马哈迪于今年8月成功访华，两国领导人深入交换意见，共同描绘中马合作新蓝图，使中马关系进入新的历史时期。

他坚信，两国以共建“一带一路”为契机，通过互利合作共享发展机遇，将实现共同繁荣，做真诚相待的好邻居、互利共赢的好伙伴。

该协会在2002年成立，目前已有近120家会员。

出席者有马来西亚中资企业协会副会长王强、田桦、周鑫、马中总商会总会长陈友信、马中友好协会会长拿督马吉德、秘书长陈凯希、森美兰中华总商会会长拿督吕海庭、Invest KL代表再纳等人。