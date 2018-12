特朗普宣布击败叙利亚境内IS·美军将撤离

(美国·华盛顿19日讯)美国国防部今天表示,随着美国在叙利亚境内围剿激进组织“哈里法国”(IS)的战役开始进入下一阶段,五角大厦已启动将美军撤离叙利亚的程序。

媒体今天稍早报道,华府正打算自叙利亚“全面”且“迅速”撤军后,美国总统特朗普发推文表示:“我们已在叙利亚境内击败IS,那是特朗普总统任内让美军进驻的唯一理由。”

白宫发言人桑德斯(Sarah Sanders)随后发表声明表示,随着对抗IS的战役进入新阶段,华府已开始将军队撤回国。

法新社报道,美国这项令外界震惊的撤军行动,将会产生非比寻常的地缘政治影响,并让在美国支持下长期对抗IS的库德族(Kurd)战士面临未知命运。

After historic victories against ISIS, it’s time to bring our great young people home! pic.twitter.com/xoNjFzQFTp