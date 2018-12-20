特朗普宣布击败叙利亚境内IS·美军将撤离 美国国防部今天表示，随着美国在叙利亚境内围剿激进组织“哈里法国”（IS）的战役开始进入下一阶段，五角大厦已启动将美军撤离叙利亚的程序。

（图：法新社）

（美国·华盛顿19日讯）美国国防部今天表示，随着美国在叙利亚境内围剿激进组织“哈里法国”（IS）的战役开始进入下一阶段，五角大厦已启动将美军撤离叙利亚的程序。

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媒体今天稍早报道，华府正打算自叙利亚“全面”且“迅速”撤军后，美国总统特朗普发推文表示：“我们已在叙利亚境内击败IS，那是特朗普总统任内让美军进驻的唯一理由。”

白宫发言人桑德斯（Sarah Sanders）随后发表声明表示，随着对抗IS的战役进入新阶段，华府已开始将军队撤回国。

法新社报道，美国这项令外界震惊的撤军行动，将会产生非比寻常的地缘政治影响，并让在美国支持下长期对抗IS的库德族（Kurd）战士面临未知命运。

After historic victories against ISIS, it’s time to bring our great young people home! pic.twitter.com/xoNjFzQFTp — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2018

面对媒体询问撤军规模时，一名美国官员回答：“全面撤离，全面意味全部。”

目前叙利亚境内约有2000名美军部队，大多从事训练和顾问任务，支援当地部队对抗IS。

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路透社报道，五角大厦发言人怀特（Dana White）发表声明指出：“联军已解放IS所占领的地盘，不过围剿IS的作战尚未结束。”

她表示：“就在我们转向下阶段战役的同时，我们已启动让美军从叙利亚返国的程序。”

“基于保护部队和行动安全的理由，我们不会提供进一步详情。不论IS在何地出没，我们会继续和伙伴、盟友合作，击败IS。”

路透社稍早引述一名美国官员的话报道，美国宣布开始自叙利亚撤军后，国务院会在24小时内，将所有人员撤离叙利亚。

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这名官员表示，美国计划，围剿IS最终行动任务的最后阶段结束后，就将军队撤出叙利亚，预料会在60到100天内完成撤军。

该官员透露，特朗普和土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）14日通过电话后，华府做出撤军决定，“后续的一切都是在执行那通电话中所达成的协议”。

（中央社译者：陈宜君）