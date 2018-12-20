砂拉越世外洞天：走在巴里奥与巴卡拉兰的小路上远离尘嚣 在Bario和Bakelalan的这几天真的是与世隔绝，完全在一个失联的状态。在这里的生活：三餐准时、早睡早起，放下手机后发现有时间喝个茶、看本书，还能在晚上10点就上床睡觉；早上6点就起床，到外面散步呼吸新鲜空气，生活规律到我自己都无法置信！

砂拉越是马来西亚的其中一个州属，这是每个大马人都知道的事，但对东马有多了解？我相信大部分的大马人是抱着疑惑和神秘去看待这个地方。《下一站，去哪？》这一站就回到了马来西亚，带大家去探索被号称砂拉越原始净土的高原地区巴里奥（Bario）和巴卡拉兰（Bakelalan）。

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飞越山河来到巴里奥

巴里奥（Bario）位于砂拉越北部，是个海拔约1067米的高原，所以当地的气温很凉爽，介于15°C-23°C之间。巴里奥（Bario）的名称是源于砂拉越原住民加拉毕语（Kelabit）“Bariew”，意思是风吹过的地方。巴里奥是一片盆地，四面高山环绕，主要是被Tama Abu山脉以及马印边界的山脉所包围；而Tama Abu的最北边的延长就是著名的姆鲁山（Mount Murud），这座是砂拉越境内最高的山，海拔约2423米。

巴里奥被誉为是“友善之地”，村民们友善亲切，即便是遇到陌生人，他们也会很亲切问好握手，这个单纯的亲切感是在我们生活的大城市里找不到的。

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巴里奥如何到达

巴里奥这一片由大自然形成的世外桃源，路途很曲折，在还没有飞机驶进这片土地的时候，当地的原住民需翻山越岭几个星期才能与外界接触，交换所需物资。

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不过现在已经有航班从美里（Miri）飞往巴里奥，同时也能从陆路开车从美里开往当地，所以现在要到巴里奥不是难事。

飞机：每天都有两趟航班从美里飞往巴里奥，乘搭小型飞机，航程需50分钟。因为小型飞机的机位有限，所以机票很难抢购。

四轮驱动车：驾车从美里出发需要沿着崎岖山路而行，全程耗时大约14小时。

乘搭小型飞机初体验

对东马人来说，乘搭小型飞机飞往砂拉越各个内陆地区是件很平常的事情，但对我来说是第一次乘坐这种螺旋桨小型飞机，有点小兴奋。

在乘搭小型飞机之前需要Check-in 行李之外，就连乘客本人和乘客身上的随身物品都要一并得先称重量。

第一次看见飞机上没有空姐空少，只有两个飞机师，飞机里很窄小，只有十几个位子，所以我们与飞机师是近距离，只要伸手就能动到飞机师，所以你说近不近呢？

飞机起飞的时候很不稳，觉得有点害怕。不过，小型飞机飞得很矮，在飞机上可以好好欣赏一下风景。

小贴士：乘坐MAS Wing小型飞机的寄舱行李重量限制于10KG，超重的行李必须罚钱。

长屋里的大家庭生活

巴里奥是个小村镇，有个小小的飞机场，整个村只有大概1000村民。在这里没有酒店，所以我们只能寄住民宿。这个是民宿是可拉毕族（Kelabit）的长屋，而且我们住的是村长家。这个长屋并不是我们在书上看到的超级长屋，这只是仿造长屋所建的迷你长屋，里面可以住大概20人左右。

整个长屋都是木制，特别温馨别致，这个长屋并不简陋，设备尚算齐全。因为巴里奥的气温低，入夜后会更冷，所以在屋里的地板上都放了藤席和竹席，脚板踩在席子上就不冷了。

在巴里奥每户人家的家里都有火炉，天气冷的时候大家可以围在火炉旁取暖。每天早晚，长屋里的老奶奶会在炉灶旁烧柴起火，给住客们煲热水和煮饭。

长屋里有个很宽敞的厨房和饭厅，这是我们最喜欢聚集的地方。住客可以一面喝着热茶一面聊天，交流一下旅行的趣事，大家还能期待着屋主的美味菜肴上桌。餐桌上欢笑声也不绝于耳，大家像生活在个大家庭里，和乐融融！

自给自足的淳朴生活

在巴里奥居住的主要的原住民是可拉毕族（Kelabit），可拉毕族是砂拉越的少数原住民族，他们常年生活在高原上，生活习俗仍保留着传统原貌。

巴里奥是很原始、淳朴的地方，在这里你找不到购物中心、酒店、餐厅或事任何你在城市能找到的现代设备。在巴里奥虽然有电力供应，但是这里并没有网络和手机通讯，所以来到这个地方你可以放下手机，感受身边的一切事物，静下心来听听大自然的声音，风穿过稻田发出的沙沙声、动物的鸣叫声、雨声、虫鸣声……

在村镇上只有几间小店、一间小警察局和一家医疗诊所。那镇上的人要买东西要到哪里买呢？其实在巴里奥的村民大多数都有自己的田地，都以种植农作物维生，大家都是自给自足，平时在家煮的食物都是自己家前后院种的蔬果，所以镇上村民只有在周末会拿自己的蔬果、猎物到市集售卖；其他的干粮物品都必须托人空运或是陆运进来。

在巴里奥高原的气温比较低，适合种植高原作物，所以这里盛产有机食物比较著名的巴里奥米和黄梨还有就是巴利奥盐。这里的水稻作收成很丰富，是一种优质香米，饭粒松软，闻名于海内外。

每年7月举行的“巴里奥美食节”是当地的常年活动，也是一项国际级盛会。这个时候来巴里奥可以尝到道地美食还可以更了解可拉毕族的文化，还能感受一下巴里奥的热闹气氛。

在巴里奥做什么？

巴龙干村庄（Pa’ Lungan Village）

离在巴里奥镇13KM的地方有个巴龙干村庄（Pa’ Lungan Village），步行进村庄大概需要5小时，如果是驾车大概需要一个小时的车程。这个小小村庄大概只有百人居住，在这个村子里还能了解到原住民的石头文化（Megalift）。在还未进巴龙干村庄前就有著名巨石（Batuh Ritong），这个巨石是为了纪念一个叫Ritong的伟人而存在的，就在1993年的时候，被砂拉越文化局列为是历史纪念碑。

在巴龙干村庄（Pa’ Lungan Village）还有另一块巨石仪式叫做Perupun。这个巨石仪式是村民在生前若无子嗣能继承他们的家财，他们在临死前会在这里埋葬他们的财物。

Sungai Depur游河

在离巴龙干村庄（Pa’ Lungan Village）不远处有一条Sungai Depur，我们要徒步大概30分钟进树林游河。这里还有一间猎人的小木屋，偶尔猎人组打猎团会在这里过夜。

我们在小木屋外的享用午餐后再上船游河。显然现在不是游船的季节，河水的水位太低，船夫需要不停下船推船，还要搬开河里的阻碍物。在游河中还能处处看到野生的水牛一家在过河呢。

在村里悠闲漫步

在巴里奥另一个能坐的事情就是在茫茫稻田旁漫步，感受大自然。因为这里极少车辆，你可以好好地散步或是骑脚踏车。早上和傍晚的气候凉爽是散步的最佳时分，稻田里偶尔还有有小孩在钓鱼嬉戏，把田园风光尽收眼里。

参观飞机残骸

在巴里奥的Nancy Harriss Homestay民宿附近有个废弃的飞机残骸。这个飞机残骸在当地有两种说法：第一，这是当年二战的军机坠毁在这个地方，机身上有很多的洞孔，疑似子弹孔；第二，这歌残骸是客机，在降落时滑出跑道而失事。

Prayer Mountain登山

在巴里奥可以来登山活动一下胫骨。在巴里奥绝大多数人都是信奉基督教，所以在这座山顶上可以看到一个十字架在山顶。登上山峰大概需要1个小时，登山者必须在6pm前下山，以免天色入黑徒步危险。

小贴士：

登山者必须先在登记册子登记名字，上山前和下山后都必须在登记簿上签名，确保安全。

游客登山需付费RM5／人，征收的费用以作登山管理费。

禁止在树干上或石头上涂鸦。

禁止在山上露营或事生火。

坏天气如下雨是禁止爬山。

无救援队站岗救援，登山者需自己承担爬山风险。

建议登山时间：4am至4pm。

登山者需在6pm前离开山峰。

巴里奥吃什么？

传统包软饭

这个可拉毕传统包饭叫做Nuba Laya’，外形很像我们吃的nasi lemak，但是这个包饭并不是用大家熟悉的香蕉叶，而是用Daun Isip。这个Nuba Laya’ 软饭是一个煮的非常稠捣碎的饭，这种包饭是方便农夫或是要进山工作的村民携带，在任何地方都能打开来享用，无需携带碗碟。除此，这种包饭很耐放，可以置放2-3天不发臭。

巴里奥黄梨

巴里奥盛产黄梨，这里的黄梨核我之前吃的黄梨切然不同，在巴里奥的黄梨香甜多汁，来到巴里奥必吃！

巴里奥红米粥

巴里奥产出的红米远近驰名，除了可以当家常米饭来吃，当地人也喜欢把红米煮成粥再配上小菜，却对是很香滑可口。

巴里奥高山盐

巴里奥有天然的盐水地泉，所以这个地方也有出产食用盐。巴里奥的泉盐不是完全白皙，可以看到有一些些的黑点，搭配巴里奥黄梨真的是绝配啊！巴里奥盐的包装精美，用叶子包装成长型，非常适合做手信。

蕨菜（Paku Pakis）

蕨菜几乎会出现在每天的家常便饭中，但是即便是每天也百吃不厌的。这些蕨菜可以在河边摘采到，只要去一趟河边就能做成一道佳肴啦。

水牛佳肴

在巴里奥除了到处可见稻田，处处也能看见水牛。水牛除了是助他们耕田的工具之外，还是可拉毕族（Kelabit）的桌上佳肴。可拉毕族在大节日聚餐会宰杀数十只水牛宴请全镇的村民一起享用。所以在巴里奥的家常菜中也会找到用水牛烹饪的菜肴，这是我第一次在桌上见识了水牛炖汤。

巴里奥旅游小贴士

走在巴卡拉兰的乡间小路

我们结束了在巴里奥（Bario）的行程后来到了巴卡拉兰（Ba’kelalan）。

巴卡拉兰 （Ba’kelalan）是砂拉越北部高原地区原住民伦巴旺族（Lun Bawang）村落，海拔约910米，距离印尼的加里曼丹（Kalimantan）边境4公里，距离最近的Lawas镇大约150公里。

在高原的伦巴旺族过去曾是凶悍猛勇的猎头族、信仰泛灵；他们耕种、狩猎，视森林与河流为生活命脉，但他们现在大部分已经信奉基督教，甚至很多的传统习俗已经逐渐不再坚守。

巴卡拉兰与巴里奥

巴卡拉兰和巴里奥这两个地方不管是气候、风景、还是当地特产，都有很多相似之处。巴卡拉兰盛产的高原阿丹米（Adan Rice）、有机蔬果和高原山盐也是道地特产。

巴卡拉兰和巴里奥的气候都是属于凉爽的山区气候，但巴里奥的气温较低也比较冷。因为巴卡拉兰的气候凉爽，所以当地可以种植苹果、葡萄、橘子。

走在巴卡拉兰的小路上，到处也能见到连绵不绝的稻田，这里种植了高原稻米称之为阿丹米（Adan Rice）。这种稻米小粒、细腻，口感松软。 这里种植的稻米品种有白米、红米和黑米，白色大米的高碳水化合物、黑色大米的矿物质含量有助于提供极好的营养价值。

巴卡拉兰如何到达

飞机：从美里（Miri）或Lawas乘坐MASWings小型飞机飞往巴卡拉兰，航班较少，一星期只有三趟航班。从Bario起飞只需要20分钟就能抵达Bakelalan。

在小型飞机飞往巴卡拉兰机场的时候就能看见大片绿油油的稻田，景色十分宜人。

四轮驱动车：可以乘车从Lawas镇出发，但是路径崎岖的伐木路，车程颠簸。

斜坡上的蓝色小屋

在巴卡拉兰同样没有酒店，，游客可以寻找民宿。这回我们住的民宿在斜坡上的蓝色小屋，从机场就能看见在斜坡最高处的蓝色小屋，好梦幻哦！

这次的蓝色小屋是巴卡拉兰的村长家，我们一下飞机，村长就已经在门口等待接我们了。因为是在斜坡上，如果住客是背着很重的行李，那走上住宿会有点气喘哦。

蓝色小木屋也很干净也很温馨，这间屋子是村长与村长夫人两老在居住，他们的孩子都已经到城市工作去了。屋里的设备也尚算齐全，唯一没有的就是热水器，所以大家都得冲冷水澡。

巴卡拉兰的悠闲慢活

巴卡拉兰一片片绿油油的稻田、连绵的山丘和鲜艳的小木屋，风景非常优美！在小蓝屋放眼望去，这里的山林云雾、峰峦叠翠，简直就是人间仙境。

这里的村民大多数以耕种农作物维生，游客在空闲时，可以逛一逛稻田，走一走山坡多么惬意。

黑漆漆的巴卡拉兰

在巴卡拉兰镇上有九个村庄，目前只有三个村庄有电力供应。所以在巴卡拉兰的Kampung Buduk Nur在入黑后，都会使用发电机发电。半夜12点发电机关闭后，真的是伸手不见五指，所以半夜想要上厕所的话，都得带个手电筒或是以手机灯照亮。

在巴卡拉兰能接收到网络，但是网络的讯号不稳定，时有时无，所以在这个地方，大家还是放下手机，好好感受悠然自在的生活。

巴卡拉兰高原泉盐(Salt Spring)

在巴卡拉兰也有自产高原盐，这些盐取自于天然的盐水泉。在巴卡拉兰有三处可找到天然盐泉：Buduk Bui, Pa Komap and Punang Kelalan。

这回我们到巴卡拉兰的Buduk Bui村的高原盐的工作坊参观。村民抽取盐水泉，用柴烧热再以加热蒸馏的方式取得结晶盐。这些食盐全天然雪白，完全没有经过人工漂白。

在Buduk Bui村民都可以来这个工作坊共享提炼制作食盐，要制盐的村民必须自备木材来燃烧。据说，这个高原盐富含矿物质，而且含有高量的碘，对甲状腺肿病症（俗称大颈泡）有治愈功效。

这里也有销售食盐，一包1公斤的白盐售价RM20，价钱不便宜。与巴里奥盐的包装相比，巴卡拉兰的白盐包装显得更商业化一点。

巴卡拉兰旅游小贴士

游后感：在Bario和Bakelalan的这几天真的是与世隔绝，完全在一个失联的状态，手机的电量维持3天根本就不成问题。在这里的生活：三餐准时、早睡早起，放下手机后发现有时间喝个茶、看本书，还能在晚上10点就上床睡觉；早上6点就起床，到外面散步呼吸新鲜空气，生活规律到我自己都无法置信！

唯一不习惯的就是Bakelalan没有电力供应，入夜后要在行李箱找东西都觉得不方便，半夜起床上厕所担心手电筒不够明亮而踩空滚下楼梯。除此，在这两个地方的水超级冰冷，洗脸刷牙都会冷到发抖，我就是因为不习惯用冰冷的山水的冲凉，所以感冒了很多天。

其实，对着田园美景，看着远处云雾环绕高山，吃着院子里新鲜采摘的百香果，每天悠闲地在这里慢活，完全不会记得已经过了多少天，生活得非常平静惬意，我相信“山中方一日，世上已千年”用在这个地方非常贴切。

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特别鸣谢：砂拉越旅游局

