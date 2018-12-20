设工委会监督行政管理·反贪会进驻政府部门 （亚庇19日讯）沙巴反贪会已与州政府成立州级反贪工作委员会，首阶段将安排反贪会官员进驻4个主要的州政府部门，监督相关部门的行政和管理。

右起为沙巴经济发展机构主席里察瑟吉安在大马反贪会沙巴副总监祖基菲里及沙巴经济发展机构总经理赛夫丁达希（左二）的见证下，移交“廉洁宣言”宣誓证书予沙巴经济发展机构子公司主管。

（亚庇19日讯）沙巴反贪会已与州政府成立州级反贪工作委员会，首阶段将安排反贪会官员进驻4个主要的州政府部门，监督相关部门的行政和管理。

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该4个州政府部门分别是基本设施发展部、地方政府及房屋部、财政部及农业及食品工业部，反贪会将安排等级不低于48级别的官员进驻该4个州政府部门。

■监督4权力最大部门

沙巴反贪会副总监祖基菲里查玛鲁丁今日披露，沙巴反贪会已在12月11日与州秘书拿督哈欣拜占会面，商讨成立州级反贪工作委员会的事宜。

他指出，他们是基于该4个部门有着较大的权力，才决定派遣反贪会官员进入该4个部门，监督部门的运作和行政，防止贪污滥权的事情发生。

“我们也会在州政府官联企业内成立行政廉洁单位（IGU），透过内部培训培养监督人员，一旦发现贪污活动，将直接向相关企业的董事局汇报。”

他相信透过多管齐下的方式，将有助于防止类似“沙巴水门案”及沙巴铁道局弊案的案件再次发生，影响州政府的行政。

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■官企成立行政廉洁单位

祖基菲里是在今日出席沙巴经济发展机构（Sedco）“廉洁宣言”宣誓活动时，在致词时这么表示。

他也不忘提醒州内所有官联企业，指州政府已在10月5日发出指令，要所有州政府官联企业在2年内成立行政廉洁单位，因而希望这些企业能培训足够的监督人员。

■实果推动广透明化管理

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在今日的沙巴经济发展机构（实果）“廉洁宣言”宣誓证书发放仪式中，该机构主席拿督里察瑟吉安一一发放宣誓证书予较早前已进行“廉洁宣言”宣誓仪式的子公司代表。

里察较早前在致词时，强调该机构会继续加强集团及子公司在行政及管理上的效率，推广透明化管理，避免集团行政出现贪污或滥权事件。

他提醒该机构及辖下子公司的所有职员，在进行“廉洁宣言”宣誓后，就应该遵守且在日常工作中贯彻相关宣言，否则无法达到预期的效果。

“我们是官联企业，监督着推动沙巴州经济和社会发展的责任，为此，我们必须做好榜样，以诚实、诚信和廉洁的态度提供服务和工作。”

■留意言行免触法

里察也促请该机构上下，在使用社交媒体时应当时刻注意本身的行为和言论，避免所发表的言论影响企业的责任，甚至触犯法律。

在场的包括沙巴经济发展机构集团总经理拿督赛夫丁达希以及沙巴经济发展机构辖下子公司主管等。