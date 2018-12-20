就任实必丹国会议员·雅玛尼下月7日宣誓 （吉隆坡19日讯）沙巴前任州首席部长丹斯里慕沙阿曼的儿子雅玛尼哈菲兹将于明年1月7日上午10时，宣誓为实必丹区国会议员。

国会下议院议长将在明年1月7日为“失踪”7个月的雅玛尼主持宣誓就任实必丹国会议员仪式。

（吉隆坡19日讯）沙巴前任州首席部长丹斯里慕沙阿曼的儿子雅玛尼哈菲兹将于明年1月7日上午10时，宣誓为实必丹区国会议员。

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国会下议院议长办公室周三发表文告说，根据联邦宪法59（1）条文，议长拿督莫哈末阿里夫将为雅玛尼举行宣誓仪式。

我国宪法规定，议员在国会首次开会的6个月内没有宣誓就任，其议席会被悬空。雅玛尼如无法在明年1月中宣誓就任，他将丧失国会议员资格。换言之，雅玛尼如期宣誓将免除补选。

自509大选国阵失势之后，隶属国阵巫统的雅玛尼与父亲慕沙阿曼失去踪影。

■日前跟随大队退党

慕沙3个月前回来沙巴，宣誓就任为双溪西埔架州议员，但是他没有交待雅玛尼的去向。无论如何，慕沙家族的亲友透露，雅玛尼是与父亲前往英国。

雅玛尼日前通知沙巴巫统州联委会前主席拿督哈芝芝，他跟随大家一齐退党。目前，还不确定雅玛尼会加入土团党或加入谣传中叔叔前外交部长拿督阿尼法筹的新政党。

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雅玛尼在5月大选，获得1万2038票，以852张多数票击退民兴党候选人哈雅蒂 。