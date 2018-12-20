传达勒彼得争署理·民兴党否认分裂 （亚庇19日讯）沙巴人民复兴党今日郑重否认该党会因明年4月的党选而出现分裂，强调该党领袖之间均能密切合作，不会因党职而引起纷争。

（亚庇19日讯）沙巴人民复兴党今日郑重否认该党会因明年4月的党选而出现分裂，强调该党领袖之间均能密切合作，不会因党职而引起纷争。

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民兴党署理主席拿督达勒雷京的特别助理克里斯托弗马素达今日强调，达勒与被指会与他“争夺”署理主席职位的副主席拿督彼得安东尼，两者之间的关系事实上是非常良好，不会存在相互对抗的情况。

他相信，坊间指两人会争夺署理主席职位，以及有政治分析员指这会削弱民兴党实力的看法，都是不实的，只会影响党内外的和谐。

“我建议党员在看待此事方面，应先理性思考，不应立即回应，以免陷入有心人的圈套。”

克里斯托弗今日在发表的文告中，针对有政治分析家认为民兴党或会因明年的党选，尤其是署理主席职位的竞争而闹分裂的言论置评时，这么表示。

克里斯托弗也驳斥有关报导指民兴党缺乏代表州内所有族群的平台的指控，指该党党内有着来自各个族群的领袖。

他认为，民兴党可协助沙巴民众缔造如同柔佛州民众对州属的归属和认同感，共同捍卫沙巴的权益，推动沙巴的发展。