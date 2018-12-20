沙蓝眼15区部·挺刘静芝任主席 （亚庇19日讯）沙巴公正党15个区部今日联署力挺亚庇区部主席拿督刘静芝，也支持全国主席拿督斯里安华依照大多数区部的意愿，委任刘静芝为州主席。

沙巴公正党15个区部联合签名，力挺亚庇区部主席刘静芝（前排右四）蝉联州主席。

（亚庇19日讯）沙巴公正党15个区部今日联署力挺亚庇区部主席拿督刘静芝，也支持全国主席拿督斯里安华依照大多数区部的意愿，委任刘静芝为州主席。

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■若不服等于挑战安华

必打丹区部主席阿旺胡赛尼今日连同14个区部主席及代表，分别是亚庇、冰湘岸、吧巴、金马利、实必丹、古打毛律、哥打马鲁都、仙本那、京那巴当岸、纳闽、三脚石、斗亚兰、兵南邦和根地咬召开联合新闻发布会，针对种种对刘静芝不实的传言作出反驳。

他说，安华是根据投票来得知沙巴大多数区部主席的意愿，委任刘静芝成为州主席，若“有人”不服甚至传出11个区部要罢免刘静芝，就等于挑战安华的决定。

■多数区部支持刘

阿旺胡赛尼说，纵使有所谓的11个区部联署罢免刘静芝主席职，但却证明了刘静芝其实获得15个（包括纳闽）区部，即多数支持蝉联州主席。

“15个区部，无论党选前后都死忠支持刘静芝，甚至在安华到访沙巴与各区部会面以前，他们便联合签署一份备忘录，支持刘静芝维持主席职，让沙巴希盟与民兴党领导的州政府得以稳定执政。”

“历史会记载刘静芝在率领党面临挑战，继而在本届大选与盟友合力打倒国阵。”

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■促对付生事党员

阿旺胡赛尼希望州各区部尊重党中央的决定，在现今政治局势还不稳定之时，合作共度时艰。

不过，他敦促党中央对生事党员采取纪律行动。

另外，刘静芝受访时严正否认州26个区部票选中只得11票，更否认当时曾发生第二轮次投票。

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“‘有人’说他得12票，我得11票，阿旺胡赛尼得3票，这是不对的，也根本不是事实，更没有第二轮次投票。”

■莫再理“某人”文告

刘静芝奉劝报章勿再理会“某人”（暗指斗湖区部主席拿督江汉明）文告，以免以讹传讹。

“由始至终都是‘那个人’在说，在制造谣言，并且持续了两个月。我一直不回应是因为这都是不对的，这次是因对方已挑战了全国主席的决定，我们无可奈何必须站出来澄清。我们只声明一次，之后不再多说。若再有谣言，我不排除采取法律行动。”

安华是于本月9日到沙巴鉴定州区部投票，接着在14日公布票选成绩。