皮肤病致疮藓满身·船员痕痒难耐求援 （亚庇19日讯）10名外籍船员遭禁锢案，船员们控诉雇主迄今都不愿带他们下船去看医生，皮肤病所导致的疮及藓已“爬满全身”，痕痒难耐。

左图船员大腿内侧长满藓。右图船员的小腿都是疮。

（亚庇19日讯）10名外籍船员遭禁锢案，船员们控诉雇主迄今都不愿带他们下船去看医生，皮肤病所导致的疮及藓已“爬满全身”，痕痒难耐。

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外籍船员领队的库尔思德伊巴今日向本报投诉，他们已向身在西马的雇主发出多封电邮，要求雇主在沙巴的代表拉占，能协助带他们下船，再次求医。

他说，12月4日在亚庇福利路诊所求医所得的药膏早已全部用完，但他们的皮肤病没有多大改善。

“因为船上的设备匮乏，用来装雨水的铁缸生锈，我们收集到的雨水全成了生锈水。后来我们取海砂来过滤，但只能暂缓病症。”

“现在我们全身都痕痒，疮及藓越抓越多，越抓越痒。很多都在我们的私密处，如果雇主和当局愿登船看看我们的惨况，我们非常乐意展示我们没法展示人前的皮肤病！”

早前报导，这批外籍货船船员于今年8月4日抵达沙巴海域，雇主以“代为保管”为由收走了他们的护照及1万2000美元（折合约5万令吉）的抵押金。10人中，8人来自印度，另2人是巴基斯坦人及马尔代夫人。

库尔思德说，这4个月来，他们没有薪水和护照，形同边缘人，哪里都去不了，只能待在破船上。雇主请他们来修理破船，但没有提供零件和配件，又放任他们不管，让他们每日生活在恐惧中。他们居

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住在卫生条件极差的破船上，长时间暴晒且无净水洗澡，雇主提供的饮水有限，他们只能收集雨水用来洗澡和饮用。

■雇主或下周来沙

据说，雇主已针对有关指控，一一向海事局作出反驳，也有消息指出，雇主或在下周来到沙巴。

非政府组织大马职工总会沙巴的代表陈雪平于17日和港口与海港局开会，就这艘货船长期停泊在加雅岛海域附近，但锚据信只剩下一个，货船无法稳定停在一个地方。相信当局会以安全理由，采取适当的行动。