黄仕平促斗湖市会别付款·承包商失职没钱收 （斗湖19日讯）州首席部长署助理部长拿督黄仕平要求斗湖市议会主席阿里祖斯，行使职权停止付款予不愿意履行职务的承包商。

（斗湖19日讯）州首席部长署助理部长拿督黄仕平要求斗湖市议会主席阿里祖斯，行使职权停止付款予不愿意履行职务的承包商。

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也是斯里丹绒州议员的黄仕平表示，新沙巴政府上台执政已经半年，然而很多承包商继续着他们在前朝政府得过且过的敷衍态度。

黄仕平和他的服务团队巡视人民住宅区的情况，发现某些承包商没有依照合约时间表展开清理、维修工作，一些甚至从开始至今都未履行职责。

他要求市议会检讨有关承包商的表现，对那些不愿意合作者，应该采取行动停止付款予他们。

他最近致函予斗湖市议会主席，并将副本转交给予州地方政府及房屋部长拿督赵占，他也要求市议会官员勤于走访基层，时刻监督及观察受委承包商的服务态度及表现。

他说，人民在509大选时寄予新政府非常高的期待，假如市议会承包依然故我得过且过的敷衍态度，人民将对新政府的改革承诺表示失望，新沙巴政府将不会允许一切的“寻租活动”。