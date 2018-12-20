短尾翼龙身上发现羽毛 恐龙研究再有新进展！

恐龙研究再有新进展！

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来自中国、英国、爱尔兰和香港的科研工作者组成的团队周一在学术期刊《自然—生态与演化》发表研究报告，首次在一类短尾翼龙身上发现了4种羽毛状毛发结构，证实翼龙身上的羽毛与现代鸟类及各种恐龙的羽毛相同，此发现将羽毛的起源推前约7000万年。

学界通常把翼龙身上的毛发称为“密集丝状物”，与鸟类及恐龙的羽毛本质不同。但今次研究发现翼龙有至少4种羽毛，包括简单的长丝（毛发）、丝束、半簇丝和绒羽。这4种羽毛亦见于两大恐龙类别，分别是草食性的鸟臀目恐龙和兽脚类恐龙，当中包括鸟类。

带领香港大学古脊椎动物研究所的皮特曼博士简述他在团队的研究形容说，我们共同开发的激光诱导萤光成影（LSF）技术，扫描了这些特别的翼龙标本。LSF影像清楚显示了翼膜的特征，及其呈姜色的羽毛完整地保存在原位。

布里斯托尔大学地球科学学院的本顿教授补充，演化分析证明翼龙的密集丝状物其实就是羽毛，跟现代鸟类和各种恐龙的羽毛无异。