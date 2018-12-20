戴秀琴．如果敦马有读WhatsApp……
如果敦马有机会读到WhatsApp里的舆论，就明了和政治人物不同的是，人民从来没有对跳槽文化改观，并对政治人物利用跳槽为要挟，公然勒索个人政治利益感到厌恶及失望。
我们即将迎来2019年，迎新送旧的愉悦把人们稍稍带离政坛上“青蛙乱跳”混乱及荒谬的氛围，优美的圣诞组曲安抚了大家纷乱的思绪，还有对民主选举制度失效以及被背叛的挫败感。
如果敦马有机会读到人民在WhatsApp群组里肆无忌惮、畅快的留言，他就会知道，多数人都直接把“青蛙乱跳”的现象与金钱政治挂勾，并拒绝接受敦马以“拒绝前巫统议员，等同于拒绝选民的支持，因为509大选显示很多马来人依然支持巫统。”的说辞。
据说，有二、三十名巫统国州议员要挟党主席退位让贤，否则即退党，而这足以让国阵掌控的两个州政权跨台。党主席阿末扎希只好向压力妥协，宣布当个“没有职务的主席。”但这是不是足以按奈这股“8级里氏震动”，以及已分崩离析的巫统呢？
“青蛙乱跳”给人什么观感，先问问沙巴人。他们最感纳闷及无奈。80年代青蛙跳让团结党政府倒台，他们归咎于当年国阵利用在野党成员的矛盾和冲突，利诱威迫在野党跳槽。
再去问问霹雳人，2009年3名议员跳槽导致霹州民联政府跨台，当时民联各党口诛笔伐大力抨击中央鼓动议员跳槽。同情民联者是记忆犹新，与该名女议员同名的女子也遭渔池之殃，忘不了这段总被取笑羞辱的日子。
这次的情况有什么不一样？利诱威迫改为以“民主之名”，青蛙变成识时务的俊杰，跳进了政治主流，协助主子“划地为界”。
希盟和国阵有什么不一样？原来，换政府只是换顶帽子，脑子的思维没变。要怪中央政府操弄还是政治人物的轻浮善变及唯利是图？跳进希盟的政治主流就不算背叛选民吗？
民选议员的意义又是什么？大家乘飞机搭巴士回乡投选的结果都回到了原点，你唾弃的议员转个身回到政治主流，被愚弄的是选民以及整个选举制度。
两线制及反对党的制衡机制为何重要，刚掌握了三分之二绝对优势的沙州政府立马作了示范。它轻易地修改州宪法，不再限制州元首只可担任两届的条文。显然已公然违背了希盟限制重要职位任期的竞选宣言，但你奈我何？
如果敦马有机会读到WhatsApp里的舆论，就明了和政治人物不同的是，人民从来没有对跳槽文化改观，并对政治人物利用跳槽为要挟，公然勒索个人政治利益感到厌恶及失望。
希盟成员已然放弃他们一度大力鼓吹的《反跳槽法令》。
行动党武吉牛汝莪区议员蓝卡巴星形容希盟接纳跳槽议员是危险的发展，接受巫统议员加入希盟是背叛了真正求变的人民，影响了希盟改革的初衷。
蓝卡巴星遗传了乃父之风，但他不识趣的论调看来是孤掌难鸣；或许党元老林吉祥应告诉他“忏悔”力量有多大。
2018年，大马人促成惊涛骸浪的政权转换，迎来了如副元首苏丹纳兹林沙形容的“胜者骄横、败者报复”混乱期；整整7个月了，人民最大的焦虑是看到希盟政府花最多时间，不是在厘清国家未来的方向，而是拉拢跳槽议员，走捷径增加议席。
从签署ICERD、摊还PTPTN扣薪制和地方政府选举课题等，崇尚民主的你想见到希盟落实，所谓的进步决策都U转掉了！希盟在执政展现的畏首畏尾，跟它勇于挖角的干劲是天渊之别！
梳理这一切的源由，敦马的意图是“司马昭之心路人皆知”。他的终极目标是要让土团壮大，或许还要连庄呢！在掌握了可以和公正党抗衡的议员人数后，土团党还会遵守协议在两年后放手首相职位吗？
原本只有13个国会议员的土团党说什么都是假的，增加议席才是最实际的。这个迫切感仿如紧箍咒般，箍在土团党领袖的头上。
因此，在这青蛙乱跳的季节里，民意被无限缩小，反正下一届大选是4年后的事了。
连“烈火莫熄公主”都受不了的政治乱象，难怪你对新政府洋溢的热情，像漏气的气球，慢慢在缩小及消失。
怀疑这个政府能走多远？丧钟为谁而鸣？
文章来源：
星洲日报／总编时间‧作者：戴秀琴‧《星洲日报》副执行总编辑·2018.12.20
戴秀琴．如果敦马有读WhatsApp……
我们即将迎来2019年，迎新送旧的愉悦把人们稍稍带离政坛上“青蛙乱跳”混乱及荒谬的氛围，优美的圣诞组曲安抚了大家纷乱的思绪，还有对民主选举制度失效以及被背叛的挫败感。
如果敦马有机会读到人民在WhatsApp群组里肆无忌惮、畅快的留言，他就会知道，多数人都直接把“青蛙乱跳”的现象与金钱政治挂勾，并拒绝接受敦马以“拒绝前巫统议员，等同于拒绝选民的支持，因为509大选显示很多马来人依然支持巫统。”的说辞。
据说，有二、三十名巫统国州议员要挟党主席退位让贤，否则即退党，而这足以让国阵掌控的两个州政权跨台。党主席阿末扎希只好向压力妥协，宣布当个“没有职务的主席。”但这是不是足以按奈这股“8级里氏震动”，以及已分崩离析的巫统呢？
“青蛙乱跳”给人什么观感，先问问沙巴人。他们最感纳闷及无奈。80年代青蛙跳让团结党政府倒台，他们归咎于当年国阵利用在野党成员的矛盾和冲突，利诱威迫在野党跳槽。
再去问问霹雳人，2009年3名议员跳槽导致霹州民联政府跨台，当时民联各党口诛笔伐大力抨击中央鼓动议员跳槽。同情民联者是记忆犹新，与该名女议员同名的女子也遭渔池之殃，忘不了这段总被取笑羞辱的日子。
这次的情况有什么不一样？利诱威迫改为以“民主之名”，青蛙变成识时务的俊杰，跳进了政治主流，协助主子“划地为界”。
希盟和国阵有什么不一样？原来，换政府只是换顶帽子，脑子的思维没变。要怪中央政府操弄还是政治人物的轻浮善变及唯利是图？跳进希盟的政治主流就不算背叛选民吗？
民选议员的意义又是什么？大家乘飞机搭巴士回乡投选的结果都回到了原点，你唾弃的议员转个身回到政治主流，被愚弄的是选民以及整个选举制度。
两线制及反对党的制衡机制为何重要，刚掌握了三分之二绝对优势的沙州政府立马作了示范。它轻易地修改州宪法，不再限制州元首只可担任两届的条文。显然已公然违背了希盟限制重要职位任期的竞选宣言，但你奈我何？
如果敦马有机会读到WhatsApp里的舆论，就明了和政治人物不同的是，人民从来没有对跳槽文化改观，并对政治人物利用跳槽为要挟，公然勒索个人政治利益感到厌恶及失望。
希盟成员已然放弃他们一度大力鼓吹的《反跳槽法令》。
行动党武吉牛汝莪区议员蓝卡巴星形容希盟接纳跳槽议员是危险的发展，接受巫统议员加入希盟是背叛了真正求变的人民，影响了希盟改革的初衷。
蓝卡巴星遗传了乃父之风，但他不识趣的论调看来是孤掌难鸣；或许党元老林吉祥应告诉他“忏悔”力量有多大。
2018年，大马人促成惊涛骸浪的政权转换，迎来了如副元首苏丹纳兹林沙形容的“胜者骄横、败者报复”混乱期；整整7个月了，人民最大的焦虑是看到希盟政府花最多时间，不是在厘清国家未来的方向，而是拉拢跳槽议员，走捷径增加议席。
从签署ICERD、摊还PTPTN扣薪制和地方政府选举课题等，崇尚民主的你想见到希盟落实，所谓的进步决策都U转掉了！希盟在执政展现的畏首畏尾，跟它勇于挖角的干劲是天渊之别！
梳理这一切的源由，敦马的意图是“司马昭之心路人皆知”。他的终极目标是要让土团壮大，或许还要连庄呢！在掌握了可以和公正党抗衡的议员人数后，土团党还会遵守协议在两年后放手首相职位吗？
原本只有13个国会议员的土团党说什么都是假的，增加议席才是最实际的。这个迫切感仿如紧箍咒般，箍在土团党领袖的头上。
因此，在这青蛙乱跳的季节里，民意被无限缩小，反正下一届大选是4年后的事了。
连“烈火莫熄公主”都受不了的政治乱象，难怪你对新政府洋溢的热情，像漏气的气球，慢慢在缩小及消失。
怀疑这个政府能走多远？丧钟为谁而鸣？
文章来源：星洲日报／总编时间‧作者：戴秀琴‧《星洲日报》副执行总编辑·2018.12.20