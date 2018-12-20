红魔迷渴望娃娃杀手‧神奇“替补”重演 曼联宣布“娃娃脸杀手”索斯加尔出任暂时领队，以填补穆里尼奥被炒后留下的空缺，直至明年5月2018/19赛季结束。

索斯加尔出任曼联代领队，填补穆里尼奥被炒所留下的空缺，拥有红魔“血液”的索斯加尔，能否重振球队吗？（图：法新社）

（英国‧伦敦19日讯）曼联宣布“娃娃脸杀手”索斯加尔出任暂时领队，以填补穆里尼奥被炒后留下的空缺，直至明年5月2018/19赛季结束。

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曾是曼联名将的索斯加尔将立即上任担任救火主帅，直至曼联找获新任全职领队，并由教练费兰、卡利克和麦克纳从旁协助；索斯加尔在执教结束后，将返回挪威莫尔德球会。

在担任曼联球员11个赛季里，索斯加尔共打进126球，有替补杀手著称，最经典一战就是1999年欧冠杯补时绝杀拜仁慕尼黑而助曼联成就三冠王的伟业。

如今他担任“替补”主帅，能否上演球员时的替补杀手作用，备受期待，而这肯定是红魔迷渴望的。

基丹波切蒂诺领衔接班大热

但曼联或许还会在明夏从长计议，寻找属意的领队，其中法国名宿基丹与勃朗、托登罕热刺领队波切蒂诺甚至是阿根廷铁帅西蒙奥内以及意大利名帅孔蒂，都是潜在的人选。

索斯加尔表示，曼联永远在他心中，能够回来曼联担任这个领队职位简直是太棒了。他迫不及待要与曼联全队上下携手合作，包括球员、职员和球会里的每一个人。

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曼联副执行主席伍德沃德表示，索斯加尔是曼联的伟大球星，拥有丰富的经验，不论是球场上踢球抑或是执教的角色。

索帅首要任务团结球队

他说，索斯加尔在曼联的背景和经验，显示他深深了解这里的文化，球会里每一个人都欢迎索斯加尔和费兰，相信索斯加尔将会团结队中所有的球员。

在莫尔德的官方声明中，索尔加尔说：“在足球里，你永远不知道会发生甚么，这是我须抓住的机会，期待带领曼联前进直至夏天。我也会关注挪威联赛，多谢球会祝福让我去世界上最伟大的球会执教。”