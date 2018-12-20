联储局宣布加息．美股重挫 至当日收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌351.98点，收于23323.66点，跌幅为1.49%。

（图：新华社）

（美国．纽约20日讯）美联储局宣布加息，纽约股市三大股指19日下跌，市场对于储局未有如期变鸽派而感到失望，并且忧虑储局紧缩政策会扼杀经济增长，道指由升最多381点，转为跌最多512点，收市仍要跌超过350点。。

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截至当日收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌351.98点，收于23323.66点，跌幅为1.49%。标准普尔500种股票指数下跌39.2点，收于2506.96点，跌幅为1.54%。纳斯达克综合指数下跌147.08点，收于6636.83点，跌幅为2.17%。

板块方面，标普500指数十一大板块当天全部下跌。其中，非必需消费品板块、科技板块、工业板块和通信板块领跌。

科技股方面，苹果收市报160.89元，跌3.11%，谷歌母公司Alphabet收市报1035.46元，跌0.76%，亚马逊收市报1495.08元，跌3.63%，对用户隐私的担忧加剧，Facebook股价曾大跌7.77%，Facebook收市报133.24元，跌7.25%。（新华社、香港明报综合）