丁杰隆．自己的社区自己管 来自分层地契的居民，不能忽略或低估法律赋予联合管理机构的权责和角色扮演。当我们欲要更进一步实践民主政治，扩大民主参与，就应该从“自己的社区自己管”开始。

过去两周末，我出席了4项由不同联合管理机构举行的活动和会议。简单来说，联合管理机构（JMC）或居民管理机构（MC）是由发展商或屋主代表共同成立的组织，并在县市议会的建筑物委员会（COB）监管下，共同负责管理社区里的共有财产如停车场、电梯、公园、泳池，以及日常维护如楼层清洁、保安和垃圾回收。同时，透过屋主常年大会的授权，可制定社区内部居住法则，以及决定居住管理费的征收额，以确保拥有足够资金维护共有财产和日常行政运作。

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社区A当天正进行屋主常年大会，为高密度廉价组屋，12层共262户，管理费每月55令吉，居民以中下劳动家庭为主。只有48户因有定期缴付管理费而有权出席和投票，但真正出席却只有3户人家，惨不忍睹。由于居民过去参与管理意愿低，加上发展商已经破产，这里的联合管理机构是由建筑委员会委任代理公司管理。但是，代理公司不是当地原住户，缺乏对社区了解，对社区的基础设施和行政管理也不会太认真，因此容易形成恶性循环——即在没有足够收入下，无法维持社区的共同设施，如电梯、电灯和垃圾处理。这类个案在全国多得是。

进一步翻开账目，发现拖欠管理费高达40万，有者已连续拖欠9年。当被问及原因，代理公司回答人手不足，以及法律和行政费用高昂。其实，根据2013年分层管理法令，联合管理机构有权对拖欠或不愿缴付管理费的住户采取行动，如张贴拖欠住户名字、禁止使用共用设备等，严重可告上法庭，若罪成可罚款5000令吉或监禁3年，或两者兼施。

此外，我国也设有分层管理仲裁庭，审理索赔额不超过25万令吉的案件，如拖欠管理费，其花费其实很低廉，最低从50令吉起。

社区B为两栋各5层楼、以马来同胞为主的廉价组屋，每月管理费约50令吉，一栋同样由代理公司管理，一栋则在有政党背景的住户主导下联合其他居民，前年从代理公司手中接管过来。后者在接管后亦相对活跃起来，住户缴付管理费率从50%上升至70%左右，除了在佳节期间会和政党共同主办大型庆祝活动，每周也会在共用空间举办舞蹈班或读经班。

社区C为拥有分层地契的围篱社区，共86户，管理费每月260令吉，以华裔中产家庭为主。居民自主管理，管理费虽高但缴付率近90%，也有非常充足的盈余来添加各项设备如防蚊器材，或举办联谊活动。偶尔不满意市议会无法及时提供服务时，甚至有能力自己掏钱委任承包商来修剪花草树木。

社区D为中价公寓，同样自己自主，联合机构成员有各族参与，没有政党背景，管理费每月160令吉，缴付率也是近八至九成。当天正在进行大扫除活动，居民们非常踊跃参与，沟通互动佳。听闻居民时常自荐提供社区服务，如建筑师为欲要改建的保安厅画图，擅长煮食的则会为活动准备美食。社区领导有自己一套管理想法，特别是如何透过空间规划以提高收入来源，也经常参与政府提供的训练和讲座，是一座非常团结、学习欲望强且值得参照的包容性社区。

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从各案例中，可发现由居民自主参与的社区，更为舒适、活跃和充满正能量，也确保征收的管理费获得妥当的使用，避免自己的居住权益“被代表”。

来自分层地契的居民，不能忽略或低估法律赋予联合管理机构的权责和角色扮演。当我们欲要更进一步实践民主政治，扩大民主参与，就应该从“自己的社区自己管”开始。