利亮时．希盟应坚持改革 马哈迪虽然带领希盟击败国阵，但是他的思维仍停留在昔日执政22年的时空当中，再加上他还有其他的政治盘算，使得希盟在选前的许多承诺还是在评估中。

日前首相马哈迪表示，他不支持举行地方的选举。马哈迪虽然带领希盟击败国阵，但是他的思维仍停留在昔日执政22年的时空当中，再加上他还有其他的政治盘算，使得希盟在选前的许多承诺还是在评估中。希盟4党，目前是在平等的架构下，共同治理这个国家，因此其他三党应该努力说服马哈迪，以让改革的步伐能够加快。

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以地方选举为例，若马哈迪有许多顾虑的话，可以先从吉隆坡作为试办的城市，下一届大选，除了国州选举外，吉隆坡的市议会将进行第一次的民选。为什么选择吉隆坡？从历史角度来看，昔日英殖民政府也是从吉隆坡举行市议会选举，作为一个选举的试办点。从人口质量来衡量，吉隆坡是我国的首都，人口高度集中，教育水平颇高，再加上每次选举都只能投国会的一票，长期权益被执政者漠视。从上述论述来看，希盟政府有必要让吉隆坡人民，用手中一票选出市政府，而市长则是由过半数当选议员支持的市议员来出任之。希盟政府长期受到吉隆坡市民的拥护，其有必要重视这个议题，让吉隆坡产生民选的市政府。

希盟政府在野之时，曾经因为党内中选议员的跳槽，而丧失霹雳州的州政权。如今执政是否完全不考虑修法，而如国阵般的接受跳槽的议员？希盟不要忘记，民意如流水，若下次下野再度成为在野党，届时本身的议员也会树倒猢狲散。希盟政府有必要在下次国会开会时，提出制定反跳槽法，其中跳槽的议员，应该立即失去议员的资格，而该国或州议席必须在一个月内进行重选。制定反跳槽法是让议员无法在政治出现动荡时，把自己议席作为待价而沽物品，这样是有违所属政党的推荐，亦罔顾人民对其的支持。希盟若在本届国会任期结束时，仍然无法推行，这样将会让改革沦为口号。

笔者最后要讨论的是国州选区的划分，这一点亦是十分重要。国阵长期执政，完全破坏了民主制度下一人一票的公平性，目前许多选区，出现选民人数的比例十分悬殊，例如有些位于城市的国会选区是8万人一区，而在乡村则是3万人一个选区。这就如上述所言，我国公民手中一票不是等值的，这种不公平现象有必要加以修正。本届国会议员应该对全国的国州议席，进行重新的划分，而且立法规定每一个选区人数的差距应该在3%以下。上述的改革是有必要加快的，而且新划分选区可适用在下届大选。

国阵长期的执政，把英国殖民政府留下来的制度，几乎破坏殆尽。希盟在我国人民高度支持下，成功击败国阵取得政权。希盟的执政，象征我国民主制度走向新的一页。希盟政府有必要审视前朝许多弊端，尽速进行改革。若希盟政府无革新的决心，而是萧规曹随如昔日国阵一般，其执政时间则不会太长。公正党和行动党，有必要正视当下的许多改革议题，并持续推动革新，把国家导向一个民主和进步的轨道中。