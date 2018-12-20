星观点．巫统必须认清方向 无论由谁领导巫统，都必须意识到，选民追求的是中庸，种族和宗教主义已经失去市场。巫统目前必须做的是，扮演好中庸理性的反对党角色，结合剩余的国阵盟党，制衡希盟。

巫统主席阿末扎希在面对党内强大压力之下，宣布交出主席职权，由署理主席莫哈末哈山代为执行主席职务，立即生效。他形容这是拯救巫统的折衷方案。

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阿末扎希自中选为巫统主席后，并没有让党内上下看到其领导的巫统新领导团队有清晰的方向，带领在第14届全国大选中下野的巫统走出一条新路。这让部份领袖及基层们大表不满。党内不满的声音指责阿末扎希傲慢固执。

阿末扎希甚至亲自爆料，巫统内部已经分裂为5派，各持有不同的政治立场。在缺乏有魄力的领导下，巫统的领袖各自在寻求出路，包括寻找新的结盟对象，以便回到权力中心。

阿末扎希本身的立场是与倾向与伊斯兰党结盟，他中选为巫统主席后，就频频向伊党伸出橄榄枝，认为巫统必须与伊党合作壮大为维护并捍卫马来人主权和伊斯兰的马来政党。

然而，阿末扎希这步棋显然下错了。伊党并没有意愿与巫统合作，令阿末扎希碰了一鼻子灰，而更甚的是，与伊党合作意味着巫统将更加往种族及宗教主义倾斜，这令巫统内部倾向中庸路线的领袖和基层大为担忧及不满。

就在巫统与伊党在反对消除一切形式种族歧视国际公约（ICERD）上合作，并举办了大集会后，伊党显然在此课题上和推动大集会上占了上风，巫统内的开明派就爆发出走潮，包括国州议员、各级领袖及党员纷纷退党，投靠希盟尤其是土团党。

巫统国州议员跳槽至希盟显然是背叛选民的不道德行径，阿末扎希也谴责并扬言入禀向跳槽者索取赔偿。无论如何这是巫统内部对阿末扎希投下的不信任票。

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阿末扎希早在面对贪污指控时就受到党内施压交出领导棒子，但是他一直到爆发领导危机时仍坚拒回应党内批评，最终在无计可施下，无限期交出主席职权予署理主席莫哈末哈山。

与阿末扎希相比，莫哈末哈山没有官司缠身，也是党内各个派系相对能够接受的人选。莫哈末哈山只要能够整合各派系，将可以稳固巫统军心，避免巫统领袖及议员继续闹出走，巫统就不会瓦解。

莫哈末哈山务必从阿末扎希所犯的领导失误中汲取教训，否则也无力令巫统回天。莫哈末哈山必须让党员们看到领导魄力及新方向，是为他的最大挑战。

从在大选中失败到重整旗鼓，无论由谁领导巫统，都必须意识到，选民追求的是中庸，种族和宗教主义已经失去市场。巫统目前必须做的是，扮演好中庸理性的反对党角色，结合剩余的国阵盟党，制衡希盟。