元首杯‧双双强势开门红‧金群利暴走展实力 暴走骑士开局就“暴走”，在防守毫无压力的情况下进攻端多点开花，最终以98比48轻取雪兰莪快速猎手。

暴走骑士得分卫刁振杰（左三）突破能力强，图示他切入对方篮下上篮。

（吉隆坡19日讯）第60届元首杯全新的入选赛开打，要想称霸入选赛从而晋级决赛圈的暴走骑士与争冠热门之一金群利篮球俱乐部在各自小组强势旗开得胜。

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暴走骑士开局就“暴走”，在防守毫无压力的情况下进攻端多点开花，最终以98比48轻取雪兰莪快速猎手。

骑士多点开花

骑士多达5人得分上双，其中刁振杰得到全场最高23分，另计4助攻4抄截3篮板；三分球6投4中的李光辉则拿到16分，外加7篮板6助攻5抄截。

数据统计同样显示快速猎手被压着打，其失误数字高达31次（平均一节近8次），在比赛中屡屡被刁振杰等人打反击。

虽然两个月前就开始练兵，但快速猎手还是“快速被猎”，完全被整体实力均衡的暴走骑士比了下去。骑士第一节23比8领先，半场经已拉开34分差距，三节打完双方分差来到接近50分。

颜坊峰（右）在对阵马六甲三忠宫一役得到19分，图示他空档出手三分球，对手鞭长莫及。

纳闽爆冷挫火马

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A组另一场比赛是东马球队之间的对决，新军纳闽在不受看好下以77比64击败美里火马，马志勤“空砍”赛会目前为止最高得分30分。

双方实力相近，呈现了一场内容丰富的比赛，分差徘徊于单位数，直到第四节剩7分半时，纳闽才成功拉开12分，最终拿到首次参加元首杯的第一场胜利。

火马队长马志勤独木难支，三分球出手次数多达25次（7中），反观纳闽全民皆兵，丘玖胜得到22分，陈五杰（18分）与洪仁伟（11分）亦在进攻中支援。

金群利一节定胜负

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B组方面，金群利在一场“一节就定胜负”的失衡比赛，最终以110比44横扫马六甲三忠宫。

金群利15比0开局，并带着43分的领先优势进入中场休息。随后，第三节过半没多久金群利就得分破百，最终净胜三忠宫多达66分。金群利12人皆得分，其中5人上双，得分最高为颜坊峰（19分）。