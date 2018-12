男子泳池中自慰·墙壁透明全看光

一名游客色胆包天,在人潮拥挤的泳池中脱裤自慰,但他没料到他靠着的泳池墙壁是透明的,一举一动全暴露在众人的眼光,结果被保安赶出泳池。

据外媒报道,该起事件发生在迪拜一间著名的海滩俱乐部Zero Gravity,从游客拍下的视频可见,一名男子靠在泳池的墙壁,裤子脱下而手不停在摆动,对附近的人潮视若无睹。

然而透明的泳池墙壁却将他的一举一动暴露在众人的眼光。在接获顾客投诉后,一名保安接近该名男子并将他赶出场外。

海滩俱乐部的发言人表示,该名男子的行为被发现后,就即刻被赶出场外,并被禁止再度进入。俱乐部也保证事件发生后消毒换水,保证泳池的卫生获得保障。

(综合)

