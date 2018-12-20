男子泳池中自慰·墙壁透明全看光 一名游客色胆包天，在人潮拥挤的泳池中脱裤自慰，但他没料到他靠着的泳池墙壁是透明的，一举一动全暴露在众人的眼光，结果被保安赶出泳池。

一名游客色胆包天，在人潮拥挤的泳池中脱裤自慰，但他没料到他靠着的泳池墙壁是透明的，一举一动全暴露在众人的眼光，结果被保安赶出泳池。

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据外媒报道，该起事件发生在迪拜一间著名的海滩俱乐部Zero Gravity，从游客拍下的视频可见，一名男子靠在泳池的墙壁，裤子脱下而手不停在摆动，对附近的人潮视若无睹。

然而透明的泳池墙壁却将他的一举一动暴露在众人的眼光。在接获顾客投诉后，一名保安接近该名男子并将他赶出场外。

海滩俱乐部的发言人表示，该名男子的行为被发现后，就即刻被赶出场外，并被禁止再度进入。俱乐部也保证事件发生后消毒换水，保证泳池的卫生获得保障。

（综合）