美联储局如期加息0.25%．明年料只加两次息 美联储局凌晨3时一如预期公布加息0.25%，而联储局成员预测明年只会加息两次，较9月时预测加3次息少。

（图：美联社）

（美国．纽约20日讯）美联储局凌晨3时一如预期公布加息0.25%，而联储局成员预测明年只会加息两次，较9月时预测加3次息少。

广告

反映17位联储局成员对未来加息意向的点阵图显示，成员预测2019年只会加两次息，至2.75至3%，较9月时预测加三次息，减少了一次。2020年维持预测加一次息，至2021年不会再加息。即今次加息周期至3至3.25%便告完结。另外，联储局成员同时调低长期中性利率的预测，由3%调低至2.75%。

联储局的声明内容跟11月大致相同，但对未来货币政策的语气似乎比上月审慎。声明的主要分别在于联邦公开委员会本月认为，经济活动持续扩张、强劲的劳动力市场条件及通胀中期内朝向2%的目标，令联邦基金利率目标区间“有些再进一步缓慢上调”（some further gradual increases）的空间。上月的声明则认为，联邦基金利率目标区间可“进一步缓慢上调”（further gradual increases）。

联储局最新的声明同样认为，经济前景的风险大致平衡，但加上了“将继续监测全球经济和金融发展，评估其对经济前景影响”的描述。

联储局亦显著调低2019年GDP增长预测，由9月时估计2.5%，调低至2.3%，反映联储局成员相信明年经济会显著放缓。2018年的GDP增长预测亦由9月的3.1%，调低至3%。同时亦调低今、明两年的核心通胀率预测，分别调低0.1个百分点，至1.9%及2%。（香港明报）