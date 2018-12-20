第38届全国青少年乒乓赛掀战‧槟雪男18岁以下报捷 卫冕的雪兰莪男队也在18岁以下A组首仗取得开门，以3比0击退布城。

（槟城19日讯）东道主槟城今早在第38届全国青少年乒乓赛18岁以下男子B组初赛中以3比0轻取森美兰，旗开得胜。

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而寻求卫冕的雪兰莪男队也在18岁以下A组首仗取得开门，以3比0击退布城。

其他18岁以下男队的成绩分别是上届亚军吉隆坡在B组胜吉兰丹3比0、上届4强沙巴在C组以3比0胜彭亨、上届4强柔佛在D组以3比0胜登嘉楼、C组砂拉越胜玻璃市3比1、D组吉打胜马六甲3比0。

在15岁以下男女组赛中，寻求蝉联冠军的吉隆坡男队在E组今日取得2连胜，先以3比2险胜吉打，然级再轻取柔佛。

15岁以下隆砂男2连胜

去年亚军砂拉越也在F组获2连胜，先在首仗以3比0拿下沙巴，然后再以3比0击败霹雳，马六甲也在F组获2连胜。

另两组G组的槟城和布城及H组的雪兰莪和吉兰丹都纷纷取得2连胜。

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砂女打响15岁以下卫冕首炮

而在15岁以下女子组，卫冕冠军的砂拉越就轻松在E组中以3比0轻取登嘉楼与柔佛；去年亚军沙巴则在F组中以3比1打败玻璃市，不过次仗却以0比3不敌森美兰，森女首仗以3比2力挫布城，同样拿下2连胜。

G组的吉隆坡、H组的雪兰莪和马六甲都2连胜。本届全国青少年乒乓赛从今日起掀战至23日落幕。

第38届全国青少年乒乓赛昨晚由大马奥理会会长拿督斯里诺萨主持开幕，槟城乒总会长拿督程铁诚也是筹委会主席。