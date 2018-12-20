不受美加息影响．欧股全涨 伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数19日报收于6765.94点，比前一交易日上涨64.35点，涨幅为0.96%。欧洲三大股指当天全线上涨。

（英国．伦敦20日讯）伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数19日报收于6765.94点，比前一交易日上涨64.35点，涨幅为0.96%。欧洲三大股指当天全线上涨。

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个股方面，当天伦敦股市成份股中工业类个股领涨，位于涨幅前五位的个股分别为：葛兰素史克公司股价上涨3.78%，俄罗斯钢铁生产商EVRAZ股价上涨3.72%，纸业公司蒙迪股价上涨2.90%，投资公司梅尔罗斯工业公司股价上涨2.89%，安检与质检服务商天祥集团股价上涨2.76%。

当天伦敦股市成份股中消费类个股领跌，位于跌幅前五位的个股分别为：家居用品供应商翠丰集团股价下跌2.72%，兰德黄金资源股价下跌2.58%，皇家邮政股价下跌2.37%，包装企业戴维．所罗门．史密斯公司股价下跌1.82%，英美烟草股价下跌0.91%。

欧洲其他两大主要股指方面，法国巴黎股市CAC40指数报收于4777.45点，比前一交易日上涨23.37点，涨幅为0.49%；德国法兰克福股市DAX指数报收于10766.21点，比前一交易日上涨25.32点，涨幅为0.24%。（新华社）