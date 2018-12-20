王丽萍．土团党的东渡 沙巴州巫统16名国州议员及21名区部主席大举退党之后，西马彼岸的巫统议员也纷纷跳槽，尤其加盟到土著团结党，以致我国政局丕变不定，难以预测，但在政治青蛙起哄的乱象之中，已可看到土团党登陆沙巴只是时间问题。

沙巴州巫统16名国州议员及21名区部主席大举退党之后，西马彼岸的巫统议员也纷纷跳槽，尤其加盟到土著团结党，以致我国政局丕变不定，难以预测，但在政治青蛙起哄的乱象之中，已可看到土团党登陆沙巴只是时间问题。

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首相马哈迪领导的土团党与沙巴首长沙菲益所领导的沙巴人民复兴党在第14届全国大选之前已达成协议，即双方保持合作关系及达致共识，土团党不会东渡沙巴。

随着众多沙巫统议员、资深领袖与区部主席的退党，沙巫统只剩下1国1州议员及濒临瓦解之际，土团党是否东渡沙巴引起揣测，尤其是土团党高层领袖也出现在沙巫统国州议员宣布退党的现场。

虽然沙民兴党领袖近来纷纷抬出双方的协议，指土团党不应东渡沙巴，也是土团党主席的马哈迪近日受询时亦重申无意东渡沙巴，不过他却说不会阻止沙巴人加入土团党。马哈迪语音甫落，沙巴坊间已传来数以万计土团党表格已抵达沙巴此岸的消息，并由早前退党后暂时保持独立议员身份的前沙巫统国州议员分发到各区部。

此外，本土政党沙巴人民希望党在最近举行的党代表大会中通过一项特别动议，要求土团党东渡沙巴，开设分部，开放让沙巴人民加入，这种种迹象显示早前已在砂拉越成立的土团党在风下之地沙巴插旗是迟早的问题。

无独有偶，1990年代初巫统东渡沙巴时，也是由时任首相的马哈迪所推动，当年沙巴领袖让巫统接管了沙巴本土政党─沙统，让巫统登陆沙巴，结果以巫统为主的国阵在1994年因执政党沙巴团结党议员变节而取得州政权，巫统自此20多年来，成为沙巴国阵的主干，甚致因一党独大而备受争议与批评。

近年来，东马沙砂两州要求恢复1963年建国契约权益与自主权的诉求不断，越来越多政党标榜本土化，包括如今在州议会占有约半州议席的民兴党，然而，随着希盟内部、巫统等的政治与权力斗争所造成的政治青蛙潮，不只对国家民主制度与原则造成严重而难以弥补的伤害，东马两州是否将重演当年巫统东渡沙巴的戏码，以及对于建国契约权益与自主权的诉求是否更加艰难，只能拭目以待。