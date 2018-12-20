向IMF借钱还中国债务·巴基斯坦难获援助 巴基斯坦有意以国际货币基金纾困款项偿还一带一路计划积欠中国的巨债，不过美国官员开出多项条件，巴国必须厘清才有可能获得金援。

图为巴基斯坦总理伊姆兰汗和中国总理李克强11月时在北京合照。（图：法新社）

（印度．新德里20日讯）巴基斯坦有意以国际货币基金纾困款项偿还一带一路计划积欠中国的巨债，不过美国官员开出多项条件，巴国必须厘清才有可能获得金援。

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印度斯坦时报（Hindustan Times）今天引述不具名美国官员谈话报道，金援恐怖主义与洗钱是七大工业国金融工作小组（Financial Action Task force）关注的项目，这也攸关国际货币基金（IMF）的委托管理，巴基斯坦遵守规定对取得IMF援助非常重要。

七大工业国金融行动工作小组今年6月，把巴基斯坦列入打击恐怖主义金流及洗钱监控暨合作的“灰色名单”上。

美国官员重申，巴基斯坦对中国债务的透明度也是IMF决定提供援助的另一重要关键。美国已多次表明立场，将阻止巴国动用IMF款项偿还中国债务。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）已公开向巴国伊姆兰汗（Imran Khan）新政府喊话，美方不允许巴基斯坦使用美国纳税人的钱偿还中国债务。美国是IMF基金配额占比最大的国家，约占17%。

另一名美国官员透露，总统特朗普给伊姆兰汗的信件也提及，巴基斯坦在阿富汗和平进程中需要更多合作，这也与IMF是否纾困巴国有关。

巴基斯坦已18次接受IMF纾困，目前寻求80亿至120亿美元资金，预计明年1月会有结果。

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中国一带一路的“中巴经济走廊”计划及过去援助，造成巴基斯坦积欠中国钜额债务，巴国为此向IMF寻求援助。IMF要求巴国提供贷款及资金细节，但巴国政府反对，双方还在协商。

华府在IMF具有关键影响力，巴基斯坦若无法更积极打击恐怖主义金融，并让外界相信不会利用融资偿还中国债务，将难以获得IMF金援。

（中央社·记者：康世人．编辑：廖汉原）