世界球会杯‧贝尔上演帽子戏法‧皇马擒鹿岛鹿角晋决赛 卫冕冠军皇家马德里19日在阿联酋阿布达比举行的世界球会杯半决赛中以3比1击败亚冠冠军鹿岛鹿角，将在22日与东道主球队艾因争夺冠军。

威尔斯球星贝尔发挥出色，上半场为“银河战舰”打破场上僵局。（图：法新社）

（阿布达比20日讯）欧冠冠军、世界球会杯卫冕冠军皇家马德里19日在阿联酋阿布达比举行的世界球会杯半决赛中以3比1击败亚冠冠军鹿岛鹿角，将在22日与东道主球队艾因争夺冠军。

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威尔斯球星贝尔本场发挥出色，上半场为“银河战舰”打破场上僵局，又在下半场前10分钟内再进两球，完成“帽子戏法”。他个人的世界球会杯总进球数已达6粒，仅次于前队友C罗。

上半场，两队互有攻守，场面一度五五开。第26分钟，远藤康右路直塞禁区，土居圣真插上单刀打门，库尔图瓦出击将球封堵。第44分钟，皇马的球星发挥关键作用，贝尔左路拿球内切，在与马塞洛做出撞墙配合后小角度低射远角得手，皇马半场1比0领先。

下半场第9分钟，鹿岛鹿角后防线出现连续失误，山本修斗回传失误，郑升炫解围不远反形成乌龙助攻，贝尔推射空门得手。第10分钟，皇马再下一城，巴斯克斯右路传中，马塞洛得球分给禁区左侧的贝尔，贝尔劲射破网。第33分钟，鹿岛鹿角扳回一球，莱奥‧席尔瓦中路起球到禁区右侧，远藤康头球回传，土居圣真插上胸部停球后小角度低射远角得分。此后双方再无建树，皇马以3比1战胜对手晋级世界球会杯决赛。

2017年，皇马成为世界球会杯史上首支卫冕球队。22日的决赛将见证世界球会杯会否迎来第一支连续三次夺冠球队或亚洲球队首次夺冠。（新华社）